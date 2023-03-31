IT-компании могут получить до 1 млн рублей компенсации за продвижение отечественного ПО

IT-компании Краснодарского края получат до 1 млн руб. за продвижение отечественного ПО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проект реализует Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) совместно с Минцифры по нацпрограмме «Цифровая экономика».

По условиям программы, получатели грантов и поддержки могут возместить до 80% расходов на рекламу. Общий фонд программы — 1,4 млрд руб.

«Мера не просто помогает компаниям продвинуть свои инновационные продукты, но и стимулирует импортозамещение в сфере высоких технологий, включая программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное оборудование»,— подчеркивает руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Олег Исаев

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