Застройщик ЖК Mantera готов завершить строительство после проигрыша суда за землю на берегу Сириуса

Застройщик жилого комплекса deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Сириусе после проигрыша спора за землю, на которой возводится элитный объект, не отказывается от планов завершить строительство. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

«У нас есть план действий, который позволяет учесть все нормативные и регламентирующие акты, а также требования прокуратуры. Мы будем просить предоставления земельного участка на ФТ Сириус для завершения нашего инвестиционного проекта, признания его значимым для федеральной территории. Именно эти действия, которые мы планируем, должны совершаться по закону для строящихся объектов высокой стадии готовности, расположенных на земельном участке, разрешенное использование которого признается неправильным уже после начала строительных работ»,— уточнили в Mantera Seaview Residence.

В марте 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры признал ничтожным договор аренды земельного участка перед стадионом «Фишт», на котором возводится Mantera Seaview Residence.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь участка составляет 10,4 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд руб., земля находится в федеральной собственности. Девелопером проекта является специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс», СМИ связывают компанию с именем экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.

Подробнее — в материале «Из-под Mantera выбивают землю».

Наталья Решетняк

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