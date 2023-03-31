Петербургские гипермаркеты «Лента» откроют отделы с табаком

В апреле «Лента» планирует открыть отделы «Точка табака» в ряде петербургских гипермаркетов, их площадь составит от восьми до 20 кв. м. В точках будет находиться 650-1000 позиций табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и сувениров. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе гипермаркета.

Отделы запустят в тестовом формате — до конца июня этого года. После оценки успешности запуска компания решит, оставлять проект или нет. Кроме того, «Лента» продолжает развивать сеть «Зоомаркет». В Петербурге, Ленинградской и Московской областях открыто 10 точек.

Ранее компания представила новый формат «Лента Эконом». Он отличается от обычного гипермаркета сокращенным на 35% ассортиментом. В настоящий момент в Петербурге открыта одна точка на проспекте Энергетиков. В ближайшее время «Лента» решит дальнейшую судьбу этого формата.

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