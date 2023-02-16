Новосибирская фабрика «Объединенных кондитеров» планирует рост производства на 15-20%

Шоколадная фабрика «Новосибирская» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») в 2023 году рассчитывает увеличить объем производства и продаж шоколадных конфет и зефира на 15-20% (примерно до 7 тыс. тонн в год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным исполнительного директора предприятия Сергея Русакова, в 2022 году на фабрике произвели около 6 тыс. тонн продукции, что примерно соответствует уровню 2021 года.

Увеличить объемы компания рассчитывает, в первую очередь, за счет расширения географии продаж. За пределы сибирских регионов (на Дальний Восток и Зауралье) планируется поставить до 1 тыс. тонн. «Если рынок отыграет таким образом, что потребуется больше продукции, мы сможем увеличить объемы производства примерно в 2-2,5 раза. Производственный потенциал предприятия – 14 тыс. тонн продукции в год», – рассказала господин Русаков.

Шоколадная фабрика «Новосибирская» – один из крупнейших сибирских производителей кондитерских изделий. Предприятие было образовано в 1942 году. Сейчас выпускает около 100 наименований продукции, в том числе шоколадные конфеты «Ромашка», «Ласточка – вестница весны», «Бури Вестник», «Сибирский сувенир», наборы конфет и различные виды зефира.

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Дарья Решетникова