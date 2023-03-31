Минтранс защитит асфальт штрафами

Штраф в 10 тыс. руб. и лишение прав — такая санкция грозит водителям грузовиков в случае отказа пройти весогабаритный контроль по требованию инспектора Ространснадзора. Минтранс инициировал соответствующие поправки к КоАП. Эксперты считают предложенные санкции слишком жесткими, они могут привести к росту коррупции на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект поправок к КоАП, вводящих в кодекс новый состав правонарушения. За «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства» вводится штраф в 10 тыс. руб. с лишением прав на срок до полугода (санкция будет назначаться судом). Собственника большегруза при этом оштрафуют на 500 тыс. руб. Машина будет отправлена на штрафстоянку.

Обязанность предоставлять грузовик для взвешивания и измерения габаритов по требованию инспектора Ространснадзора давно закреплена в ПДД, но санкции за невыполнение обязанности не было. В кодексе есть «общая» норма, предусматривающая штраф в 500–800 руб. за невыполнение требований сотрудника об остановке, но на нарушителей она, как правило, не действует: водители просто «игнорируют» требование, пишет Минтранс. Число водителей, уклоняющихся от проверки, по данным Ространснадзора, выросло с 15,4 тыс. в 2019 году до 21,3 тыс. в 2022 году. Доля «уклонистов», говорят в ведомстве, в общем числе проверяемых грузовиков выросла с 11% до 16% в 2019–2022 годах. В ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу разработать поправки, вводящие штраф для нарушителей.

В Минтрансе подсчитали, что загруженные сверх норматива грузовики наносит ущерб дорогам, увеличивая расходы на их содержание более чем на 700 млрд руб. в год только на федеральной сети. Если не усилить контроль, дорожную сеть ждет «стремительная деградация», сказано в материалах к поправкам. «Это приведет к полному нивелированию всех успехов и достижений нацпроекта "Безопасные качественные дороги", все ранее использованные финансовые ресурсы будут истрачены напрасно,— пишет Минтранс.— Строительство новых дорог будет невозможно в связи с отсутствием финансовых ресурсов. Дорожная сеть станет ограничителем для развития иных секторов экономики. Это негативно скажется на всей экономике страны в целом». Министерство также считает, что введение санкций приведет к сокращению ДТП с тяжеловесными транспортными средствами, которые, как правило, представляют высокую «социальную опасность» (часто кончаются смертельными случаями, поскольку перегруженная фура, попавшая в аварию, буквально сметает все на своем пути). По данным ведомства, из 42 регионов, куда Минтранс обратился за заключением, 33 поддержали инициативу.

Ространснадзор фиксирует перевес также с помощью автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Сейчас на региональных, межмуниципальных и муниципальных дорогах действует 380 таких пунктов, к 2030 году их будет 600. Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов в марте говорил, что фактически половина АПВГК по состоянию на 1 января на работали: «То есть деньги потрачены, пункты установлены, но свою задачу они не выполняют». Штрафы, которые выносятся с помощью автоматических весов, с 1 января администрирует Ространснадзор (ранее — ГИБДД), с начала года их вынесено более 18 тыс.

Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов («Единая Россия»), президент Союза транспортников России, считает предложенные Минтрансом санкции чрезмерными. «Рублем наказать можно, водитель это выдержит, а вот лишать прав не стоит — это фактически лишение работы, а вдруг у него семья? — говорит депутат.— Вместо собственника лучше тогда наказывать грузоотправителя, который и несет ответственность за перегруз».

Принятие законопроекта может привести к росту коррупции, считает президент ассоциации «Грузоавтотранс», член Общественного совета про Ространснадзоре Владимир Матягин. «Зарплаты у инспекторов Ространснадзора невысокие, 17–20 тыс. руб., даже с нынешними штрафами у них есть соблазн "отпустить" водителя. С новыми санкциями просто вырастет плата за проезд. Проблему перевеса так не решить,— говорит он.— Сначала нужно создать условия труда, чтобы повода для коррупции не возникало». Господин Матягин также говорит и про другую проблему: для корректной работы весов нужно выполнить массу требований, предусмотренных заводом-изготовителем, в том числе, использовать ровную бетонную площадку. Инспекторы их зачастую не выполняют. «В 2021 году мы проводили независимую оценку передвижных пунктов Ространснадзора и выявили лишь один правильно работающий пункт — на Крымском мосту через Керченский пролив»,— рассказал он.

Иван Буранов