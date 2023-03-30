НЛМК не согласился с предложением ФАС об ограничении рентабельности

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, контролируется Владимиром Лисиным) не согласен с предложением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об ограничении рентабельности уровнем 2019 года. Такая позиция ведомства была озвучена в рамках переговоров о мировом соглашении между регулятором и металлургами. Это следует из письма НЛМК в адрес службы, которое есть в распоряжении “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судя по документу, в проекте мирового соглашения ФАС устроили бы цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке на уровне 2019 года с учетом изменения затрат на железорудное сырье (ЖРС) и концентрат коксующегося угля (его предлагается ограничить рентабельностью за аналогичный период 2019 года).

«Директивное ценообразование, в том числе путем ограничения прибыльности отечественных компаний, реализующих масштабные инвестиционные и социальные программы, приводит к дестабилизации экономики,— заявили в НЛМК.— Компания убеждена, что ценообразование на горячекатаный плоский прокат на рынке РФ было и остается экономически обоснованным и отвечает требованиям антимонопольного законодательства».

Весной 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении «Северстали», ММК и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке. В ведомстве подсчитали, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021-го выросли более чем на 50%. Ответчики объясняли рост цен на внутреннем рынке мировой конъюнктурой. Со временем процесс свелся к переговорам о мировом соглашении.

Владимир Зоркий