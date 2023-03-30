Основатели NtechLab сообщили об уходе из компании из-за нежелания работать в России

Основатели разработчика систем распознавания лиц NtechLab Артем Кухаренко и Александр Кабаков покинули компанию из-за разногласий с менеджментом и инвесторами. Программист и инвестор безуспешно пытались уговорить руководство остановить деятельность в России и переместить всех сотрудников за рубеж. Об этом они сообщили в интервью Reuters.

NtechLab основана в 2015 году программистом Артемом Кухаренко (25%) и инвестором Александром Кабаковым (17,5%), один из совладельцев — фонд Рубена Варданяна. Среди продукции NtechLab — платформа мультиобъектной видеоаналитики (FindFace Multi), которая распознает лица и силуэты людей, библиотека с решениями для видеоаналитики FindFace SDK, конструктор для разработки приложений для смартфонов с биометрической идентификацией Ntech KYC и др. Заказчиками NtechLab являются крупные производители операционных систем, а также несколько госучреждений, власти Москвы и Московской области.

«Большинство акционеров поддержали менеджмент, поэтому у нас не было другого выхода, кроме как уйти из компании»,— сказал агентству господин Кухаренко.

При этом представитель NtechLab Александр Томас заявил Reuters, что ни один акционер не воспользовался в ходе голосования правом вето, в том числе и основатели компании. Однако Артем Кухаренко и Александр Кабаков сказали, что совет директоров не проводил голосования по поводу продолжения работы компании в России.

Основатели заявили, что они начали обсуждать прекращение всех проектов в России в августе 2020 года из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. По словам господина Кухаренко, в это время ему стало понятно, что страна движется к катастрофе, но он не мог представить, что она будет участвовать в вооруженном конфликте.

Господин Кухаренко сообщил, что подал в отставку 25 февраля 2022 года, к концу марта он передал коллегам всю работу, но формально числился в штате NtechLab до июля. Господин Кабаков покинул Россию в декабре 2021 года.

Представитель NtechLab рассказывал «Ъ», что выручка компании в 2022 году увеличилась на 35%, причем почти удвоились международные продажи. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее выручка за 2021 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 88 млн руб. В NtechLab утверждают, что с 2018 года среднегодовой темп роста продаж компании превышает 100%. По словам представителя NtechLab, на внешних рынках выручка увеличивается благодаря новым проектам на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ: «Всего в 2022 году решения были проданы в 26 стран».

Эрдни Кагалтынов