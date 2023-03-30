Балахна разыгрывает мусорные карты

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик — Нижний Новгород» инвестирует свыше 1 млрд руб. в реконструкцию сортировочного комплекса и расширение полигона в Балахне. В рамках концессии с областным правительством мощность полигона хотят увеличить в 1,5 раза, до 240 тыс. т, объект начнет принимать и промышленные отходы. При этом местные жители просят закрыть свалку, а экологи предупреждают, что новая карта полигона окажется в границах санитарной зоны крупного водозабора, снабжающего Нижний Новгород. Альтернативной площадкой они называют нелегальную старую промышленную свалку химзавода «Корунд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка под Балахной может либо закрыться, либо вырасти в 1,5 раза

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Свалка под Балахной может либо закрыться, либо вырасти в 1,5 раза

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Балахне начались общественные обсуждения проекта реконструкции крупного мусорного полигона с сортировочным комплексом под управлением АО «Ситиматик — Нижний Новгород» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ТКО). Проект, подготовленный ООО «Инстройпроект», предполагает увеличение мощности полигона ТКО с действующих 160 тыс. до 240 тыс. т, после реконструкции здесь смогут принимать еще промышленные отходы III–V классов опасности. Сортировочный комплекс в перспективе сможет обрабатывать свыше 80 тыс. т мусора в год, следует из проекта.

Работы планируется провести в рамках концессионного соглашения компании с правительством Нижегородской области до 2037 года, по которому региональный оператор получает возмещение своих инвестиций из бюджета, управляя полигонами. Проектируемая очередная карта вмещает 2,6 млн т отходов, этой емкости должно хватить на 14 лет. На полигоне планируется построить две газокомпрессорные станции с факельными установками для сжигания образующегося в захоронениях отходах метана с применением технологий предварительной очистки.

Инвестиции в проект могут превысить 1 млрд руб. Сейчас проектирование расширения полигона завершается, после чего документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу, а затем в Главогосэкспертизу, сообщили «Ъ-Приволжье» в АО «Ситиматик — Нижний Новгород».

В середине марта компания уведомила жителей Балахны об общественных обсуждениях будущей реконструкции комплекса и полигона. По этому поводу состоялась встреча депутатов областного заксобрания и балахнинских депутатов с местными жителями и представителями компании. На ней выяснилось, что опросные листы для населения были заполнены с ошибками и фактически недействительны, рассказали «Ъ-Приволжье» участники встречи. По их данным, по ошибочным листам успели высказаться более 700 жителей Балахны. В итоге в ближайшее время общественные слушания по проекту будут объявлены повторно.

Планами регоператора ТКО довольны не все: многие жители просят не только не расширять полигон, а вообще закрыть его. Такие требования балахнинцы уже неоднократно выдвигали компании, ссылаясь на загрязнение окружающей среды и беспокоясь за свою безопасность.

Они напоминают, что полигон был построен в 2014 году по проекту, который не прошел экологическую экспертизу. В 2022 году жители соседнего поселка Гидроторф в суде доказали негативное воздействие полигона на их жизнь из-за многократных превышений предельных концентраций свинца, цинка и кадмия. Деятельность АО «Ситиматик-НН» на Балахнинском полигоне была запрещена. Однако апелляционная инстанция Нижегородского областного суда отменила решение нижестоящей инстанции: судебная экспертиза показала, что полигон вреда окружающей среде не наносит.

Эколог Дмитрий Левашов не удивлен аргументами противников полигона. «Вызывают вопросы предложенного использования диоксиновой факельной установки утилизации биогаза. Эксперты проводили исследования подмосковных полигонов и доказали негативное влияние факелов. Эта технология предложена вместо пассивного отвода метана, реализованного в рамках нацпроекта на Игумновском полигоне в Дзержинске (крупнейшая в Европе свалка ТКО в настоящее время закрыта.— «Ъ-Приволжье»)», — подчеркнул господин Левашов.

Заслуженный эколог России Клара Романова напомнила, что перечень разрешенных для захоронения на полигоне отходов планируется увеличить со 169 до 2,2 тыс. «Думаю, жители обоснованно возмущены этим. Кроме того, территория расширения подпадает в третий пояс санитарной зоны водозаборной сормовской станции и новосормовских водопроводных очистных сооружений, которые снабжают водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода, кроме Автозаводского района», — отметила госпожа Романова.

Альтернативой расширению полигона экологи назвали площадку старой промышленной свалки на территории химпредприятия «Корунд». Свалка давно превратилась в нелегальную. По словам Клары Романовой, так можно было бы решить вопрос с нелегальным мусором и успокоить жителей, а для «Ситиматика» этот вариант был бы выгодным с экономической точки зрения. Дмитрий Левашов считает, что проект требует проработки: «Теоретически можно было бы разместить там новые объекты, однако необходимо проводить новые изыскания, поскольку за десятилетия там скопилось 330 тыс. т инертных отходов и полимеров вперемешку с химическими отходами, не считая расположенных рядом прудов с кислыми гудронами».

В АО «Ситиматик-НН» альтернативный вариант считают невыгодным для жителей. В компании говорят, что после закрытия комплекса везти отходы будет некуда или тариф на их перевозку вырастет. Компания обещает учесть все замечания жителей и депутатов и включить их в проект.

Роман Рыскаль