Вопрос бремени

Конкурсный управляющий обанкротившегося АКБ «Экопромбанк» не смог добиться исключения из реестра требований кредиторов бывших зампредов правления организации Алексея Червонных и Алексея Лихачева. Сумма кредиторской задолженности банка перед ними превышает 252 млн руб. По мнению управляющего и Агентства страхования вкладов, бывшие банкиры должны быть понижены в очереди на ликвидацию задолженности, поскольку они признаны лицами, контролирующими должника, а также привлечены к субсидиарной ответственности. Но суд согласился с позицией ответчиков, что конкурсный управляющий более чем на шесть лет пропустил срок давности для обращения с заявлением. Один из кредиторов не исключил, что будет пытаться привлечь последнего к ответственности. Эксперты полагают, что шансы на это крайне малы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением в Арбитражный суд Пермского края конкурсный управляющий, он же представитель Агентства страхования вкладов обратился в декабре прошлого года. Как следует из материалов дела, в общей сложности банк задолжал Алексею Червонных и Алексею Лихачеву более 252 млн руб., требования господина Лихачева были внесены во вторую очередь реестра требований, а господина Червонных — в третью. Конкурсный управляющий просил суд установить, что они подлежат удовлетворению после расплаты со всеми кредиторами, перед распределением ликвидационной квоты.

ОАО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По последним данным, общая сумма кредиторской задолженности, согласно реестру, составляет 6,663 млрд руб., из них требования в первой очереди превышают 3,634 млн руб., второй — 12 млн руб., третьей — 2,84 млрд руб.

Свои требования заявитель обосновывал тем, что оба ответчика являлись контролирующими должника лицами. При этом в 2018 году господа Червонных и Лихачев решениями арбитражных судов были привлечены к субсидиарной ответственности по долгам Экопромбанка на указанные суммы. Конкурсный управляющий указал, что конкурсной массы банка явно не хватает для удовлетворения требований кредиторов. При этом судебными актами было установлено, что существует причинно-следственная связь между их действиями и невозможностью удовлетворения требований.

Господа Лихачев и Червонных требования конкурсного управляющего не признали. Господин Червонных указал, что заявитель пропустил срок давности, поскольку, согласно разъяснениям Верховного суда, он мог обратиться с такими требованиями в трехмесячный срок со дня включения ответчиков в реестр. Алексей Лихачев отзыв на заявление не представил.

В итоге суд согласился с позицией господина Червонных и в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказал. Как отмечается в решении, требования обоих ответчиков были включены в реестр кредиторов более шести лет назад. При этом решение суда об их привлечении к субсидиарной ответственности вступило в законную силу еще в августе 2018 года, о чем достоверно было известно заявителю. По мнению суда, конкурсный управляющий должен был изначально поставить вопрос о понижении очередности после получения заявления кредиторов о включении в реестр, либо сделать это в трехмесячный срок. «Подход к такому участнику правоотношений может быть только более строгим, но никак не более лояльным, чем к иным кредиторам в делах о банкротстве»,— отмечается в судебном акте.

Один из крупных кредиторов Экопромбанка не исключает, что будет добиваться привлечения к ответственности Агентства страхования вкладов, которое осуществляет полномочия конкурсного управляющего. По его мнению, сотрудники агентства должны были проявить осмотрительность и вовремя решить вопрос об исключении господ Червонных и Лихачева из реестра. «Получается, что материальные основания для удовлетворения требований конкурсного управляющего есть, а процессуальных — из-за его же бездействия — нет»,— посетовал кредитор. Также собеседник «Ъ-Прикамье» утверждает, что конкурсный управляющий якобы продал третьим лицам право требования с Алексея Червонных долга в рамках субсидиарной ответственности.

Руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков говорит, что действующее законодательство о банкротстве исходит из того, что с арбитражного управляющего всегда можно взыскать убытки, поскольку при совершении любого процессуального действия он не должен пропускать срок давности. Но для этого необходимо доказать факт наступления этих убытков. Он отмечает, что, исходя из общей задолженности банка перед кредиторами, вероятность погашения требований господина Червонных крайне мала, поскольку они и так должны выплачиваться после расплаты со всеми кредиторам третьей очереди. Но даже в случае удовлетворения требований к бывшему зампреду правления банка взыскивать убытки с арбитражного управляющего смогут только кредиторы, перед которыми не погашены долги.

Управляющий партнер компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что действия или бездействие арбитражного управляющего, которые наносят ущерб и причиняют убытки кредиторам, безусловно наказуемы. «Тем не менее, убытки — это категория достаточно сложная, и их потенциальное несение также обрастает большим количеством деталей,— отмечает господин Денисов.— Если из обстоятельств дела будет ясно, что никаких выплат по реестру требований не производится и конкурсной массы не хватает, то и возможности наказать управляющего не возникнет».

Дмитрий Астахов