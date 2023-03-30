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Отменен оправдательный приговор тренеру, убившему при самообороне росгвардейца

Нижегородский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в ходе уличного конфликта с группой из восьми нетрезвых бойцов Росгвардии он нанес смертельный удар ножом военнослужащему Михаилу Рашояну, защищая себя, жену и друга, и ранил еще двух нападавших. В октябре прошлого года суд присяжных заседателей вынес оправдательный вердикт по этому делу. Гособвинение добилось его отмены – уголовное дело в отношении Николая Кукушкина решено направить на новое рассмотрение в Нижегородский райсуд.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам адвоката Ирины Кулишевой, прокуратура сослалась, что на присяжных оказывали воздействие защитники своим поведением в процессе, некоторые свидетели обвинения и СМИ, освещавшие судебное разбирательство. Однако в ходатайстве опросить присяжных на предмет, повлияло ли что-либо на их объективность при оправдании подсудимого, защите было отказано.

Адвокаты также просили вынести частное определение в адрес председателя Нижегородского райсуда по поводу того, что вынеся на основе вердикта присяжных оправдательный приговор, судья незаконно избрал оправданному подписку о невыезде, хотя в отношении невиновного не может быть никаких мер пресечения. Однако это ходатайство в областном суде осталось неразрешенным, отметила адвокат Кулишева. Защита намерена в кассации обжаловать отмену оправдательного приговора.

Иван Сергеев

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