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Коммерсантъ FM
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Лавров встретится с Чавушоглу 6–7 апреля в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6–7 апреля посетит Турцию для обсуждения, в частности, двусторонних отношений, ситуации на Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова и добавила, что визит состоится по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров на переговорах в марте 2022 года

Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров на переговорах в марте 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров на переговорах в марте 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм»,— сказала Мария Захарова на брифинге (трансляции ведется на YouTube-канале МИДа).

Представитель МИД РФ добавила, что на встрече состоится «обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня». Также стороны проработают «график двусторонних контактов на различных уровнях».

Последний раз о переговорах Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу сообщалось 15 марта. Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались зерновая сделка, а также двусторонние отношения.

Лусине Баласян

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