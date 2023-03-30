Песков: точных решений о поездке Путина в Турцию пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точных решений относительно поездки Владимира Путина в Турцию для участия в загрузке топлива на АЭС «Аккую» пока не принималось. О возможном визите российского президента ранее сообщил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, что, конечно же, так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла и подчеркнул важность этого проекта для российско-турецких отношений.

Накануне, 29 марта, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин может прибыть с визитом в Турцию для участия в загрузке ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля. При этом глава Турции допустил, что российский президент может принять участие в мероприятии в онлайн-формате. В 2018 году господа Путин и Эрдоган вместе запускали строительство АЭС.

Милена Костерева