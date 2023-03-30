Футболистам «Уфы» снизят зарплату

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный сообщил «Ъ», что все сотрудники клуба получают уведомления о снижении заработной платы. «Дают уведомления, а если не согласны — можете уволиться»,— сказал он, добавив, что не знает, в какой мере урежут зарплату.

О серьезных проблемах клуба стало известно в октябре прошлого года, когда сотрудники «Уфы» получили уведомления о возможном сокращении с 19 декабря. Тогда господин Тыртышный говорил, что в клубе работают около 250 человек, включая футболистов, работников стадиона и клуба, тренеров школы и главной команды, бухгалтерию, электриков.

«Мы как вылетели (из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.— “Ъ”), не получили ни копейки денег,— заявлял он.— Мы живем на средства, которые сами заработали с продажи футболистов. Но они не бесконечны». В феврале генеральным партнером «Уфы» стала букмекерская компания LEON.

Венера Хисамова, Уфа