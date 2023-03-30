Суд в Швейцарии признал четырех банкиров виновными в содействии переводам виолончелиста Ролдугина

Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за «недостаточную осмотрительность в финансовых операциях» при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина, передает радиостанция SRF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ролдугин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Ролдугин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суд признал виновными троих россиян и одного швейцарца —исполнительного директора банка Романа Абдулина, двух других членов правления и консультанта по работе с клиентами. Они были оштрафованы условно на сумму от 48 тыс. до 540 тыс. швейцарских франков с испытательным сроком два года. При отсутствии правонарушений в этот период они будут освобождены от обязанности выплачивать штраф, уточняет SRF.

По версии прокуратуры, банк слишком поздно прекратил деловые отношения с музыкантом, а осужденные сотрудники не провели необходимых проверок, чтобы установить, является ли Сергей Ролдугин истинным владельцем активов, передает радиостанция.

Как сообщает SRF, ведомство сочло неправдоподобным право собственности господина Ролдугина на 50 млн швейцарских франков на его счетах в местном Газпромбанке. Счета были открыты в 2014 году, а закрыты в 2016-м, когда банк попросил музыканта предоставить финансовую информацию.

В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности данных договаривающейся стороны. Осужденные сотрудники «дочки» Газпромбанка обжалуют приговор. Как сообщили SRF адвокаты банкиров, их подзащитные считали, что господину Ролдугину могли принадлежать деньги на счетах, потому что он известный музыкант.

СМИ называли Сергея Ролдугина владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии GZPRI.MM в 2014 году, на которые были переведены миллионы швейцарских франков из России. Как сообщал Reuters, в обвинительном акте швейцарской прокуратуры говорится, что таких лиц, как Сергей Ролдугин, используют в качестве подставных, чтобы скрыть истинных владельцев средств.

Эрдни Кагалтынов