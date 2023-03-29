Стоимость квартир на намыве Васильевского острова выросла втрое за пять лет

Стоимость квартиры на намыве Васильевского острова в Петербурге выросла в 3,2 раза за последние пять лет. Так, средний чек составил 12 вместо 3,7 млн руб. Об этом 29 марта пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Намывные территории Васильевского острова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Намывные территории Васильевского острова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В целом по городу новостройки выросли в цене с 4,5 до 9,3 млн руб. В историческом центре жилье выросло в 2,2 раза — с 6,7 до 14 млн руб. Средний рост стоимость по Санкт-Петербургу за те же пять лет составил от 1,5 до 2 раз. Адмиралтейский район показал рост с 6,3 до 15,4 млн руб., Центральный — с 11 до 22,4 млн руб., Петроградский — с 17,2 до 25,7 млн руб.

Причем, отмечают аналитики, за последний год жилье в новостройках выросло в цене на 16%, средний чек составил 8,5 млн руб. На «комфортное» жилье покупатели тратили в среднем 7,3 млн руб. (+18%), на «бизнес-класс» — 14,2 млн руб. (+11%), на «премиум» — 29,9 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что чаще всего петербуржцы снимают однокомнатные квартиры. При этом стоимость на них выросла на 18,2%, а общий объем предложений увеличился на 26,3%.

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