В Петербурге задержали кубанского пранкера, который занимал деньги у чиновников, имитируя голос начальников

Петербургские полицейские задержали мошенника из Новороссийска, который имитировал голоса представителей вышестоящих федеральных ведомств, выманивал денежные средства у региональных чиновников. Об этом сообщает МВД Медиа.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Среди потерпевших — заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве, и руководитель регионального управления Россельхознадзора.
Общий ущерб составил 165 тыс. руб.
По данным полиции, обвиняемый имитировал голос чиновников федеральных ведомств и просил деньги в долг. Перед звонком он прослушивал аудио- и просматривал видеоматериалы, чтобы скопировать манеру общения чиновника, которым представлялся по телефону.
Против новороссийца возбуждены два уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключен под стражу, в его доме провели обыск.
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