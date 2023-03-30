В Петербурге задержали кубанского пранкера, который занимал деньги у чиновников, имитируя голос начальников

Петербургские полицейские задержали мошенника из Новороссийска, который имитировал голоса представителей вышестоящих федеральных ведомств, выманивал денежные средства у региональных чиновников. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Среди потерпевших — заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве, и руководитель регионального управления Россельхознадзора.

Общий ущерб составил 165 тыс. руб.

По данным полиции, обвиняемый имитировал голос чиновников федеральных ведомств и просил деньги в долг. Перед звонком он прослушивал аудио- и просматривал видеоматериалы, чтобы скопировать манеру общения чиновника, которым представлялся по телефону.

Против новороссийца возбуждены два уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключен под стражу, в его доме провели обыск.

Олег Исаев

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