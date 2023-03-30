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Коммерсантъ FM
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«Авито Работа»: больше половины соискателей находят новую работу за месяц и меньше

На российском рынке труда наблюдается устойчивый тренд ускорения найма, заявила представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий в ходе онлайн-марафона «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов», организованного ИД «Коммерсантъ». По ее словам, 53% россиян находят новую работу за месяц и меньше.

«Исследование нашей платформы показало, что более половины соискателей — это 53% — устраиваются на работу менее чем за месяц. 27% людей находят работу меньше чем за две недели, 15% — меньше чем за месяц, 11% — за две-три недели»,— рассказала госпожа Салостий.

Как ранее писал «Ъ», количество предложений со стороны работодателей на онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito за 2022 год выросло на 69%. Самый высокий спрос на сотрудников зафиксирован в группе профессий «Продажи» — 13% от общего числа вакансий. Второе место по популярности в рейтинге Avito заняла группа профессий «Производство, сырье, с/х» с долей 12% от общего числа опубликованных объявлений. На третьем месте с долей 8% — группа профессий «Строительство». Активность кандидатов за последний год выросла на 27%.

Официальный уровень безработицы в России в январе составил 3,6%, обновив в очередной раз исторический минимум. По данным правительства, число зарегистрированных безработных в России составило 563,6 тыс. человек.

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