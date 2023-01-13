Работодатели в 2022 году искали сотрудников на Avito чаще на 69%

Количество предложений со стороны работодателей на онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito за 2022 год выросло на 69%. Самый высокий спрос на сотрудников зафиксирован в группе профессий «Продажи» — 13% от общего числа вакансий.

В сообщении пресс-службы сервиса отмечается, что по результатам прошлого года спрос на сотрудников в сфере торговли увеличился на 7%. Выросли и заработные платы для специалистов в этой отрасли — +15%.

Второе место по популярности в рейтинге Avito занимает группа профессий «Производство, сырье, с/х» с долей 12% от общего числа опубликованных объявлений. Как уточнили представители компании, в прошлом году сохранялись высокие темпы производства по всей стране, в том числе крупного с высокой степенью роботизации и автоматизации.

На третьем месте с долей 8% — группа профессий «Строительство». Это одна из сфер, которая обеспечивала постковидный рост экономики, уточняет пресс-служба. Специалисты Avito прогнозируют, что высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году.

По данным Росстата в ноябре 2022 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, снизившись до 3,7%. В абсолютном выражении число безработных по критериям Международной организации труда составило в ноябре 2,7 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «С большим трудом!».

Милена Костерева

Работодатели в 2022 году искали сотрудников на