Mitsubishi показала студенческий концепт-кар Moonstone

Компания Mitsubishi показала концептуальный кроссовер Moonstone, созданный по проекту студентов магистратуры по транспортному дизайну Европейского института дизайна IED в Турине.

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Учащиеся подготовили 17 проектов футуристичного экологически чистого полноприводного внедорожника будущего, из которых были отобраны три работы. Уже из шорт-листа представители Mitsubishi Motors выбрали один проект, который и был реализован в полноразмерном макете четырехместного внедорожника.

Технические характеристики Mitsubishi Moonstone не раскрываются. Известно, что модель получила полностью электрическую силовую установку, полный привод и систему беспилотного вождения. Партнерами проекта стали OZ Racing, подготовившая диски, Pirelli, разработавшая покрышки, и компания Lechler, отвечавшая за окраску модели.

Напомним, ранее появилась информация, что Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей.

Максим Вершинин

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