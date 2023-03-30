Lamborghini представила гибридный суперкар Revuelto

Компания Lamborghini официально представила Revuelto — гибридный суперкар с V12, который стал первой серийной моделью марки с бензо-электрической силовой установкой.

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Новинка построена вокруг «монофюзеляжа» — углепластикового монокока с передним подрамником из кованого углеволокна. Заявлено, что шасси новинки на 10% легче шасси Lamborghini Aventador и на 25 % жестче на кручение. Задний подрамник нового суперкара имеет традиционную конструкцию из высокопрочного алюминиевого сплава. За счет особого сочетания элементов стоек амортизаторов задней подвески и крепления трансмиссии удалось добиться снижения веса, повышения жесткости и сокращения сварочных швов.

Автомобиль получил силовую установку суммарной мощностью 1015 л.с. За основу взят новый атмосферный 6,5-литровый V12, дополненный тремя электродвигателями, один из которых интегрирован в новую 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, а литий-ионный аккумулятор установлен в трансмиссионном туннеле.

Новый V12 выдает 825 л.с. и 725 Нм и приводит в движение заднюю ось, а на передней оси установлены два электромотора по 150 л.с. каждый, обеспечивающие полный привод с системой векторизации тяги Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0.

Электромотор в трансмиссии способен подавать дополнительную тягу на заднюю ось. Батарея 3,8 кВт•ч поддерживает зарядку как от внешней электросети, так и за счет рекуперации энергии на торможениях. По умолчанию, новый суперкар Lamborghini является переднеприводным и двигается на электромоторах, а также они отвечают за езду задним ходом. Запас хода на электротяге составляет до 10 км.

Для силовой установки предусмотрены 13 режимов работы, основными из которых являются Citta, Strada, Sport и Corsa, дополненными особыми гибридными режимами Recharge, Hybrid и Performance. В городском режиме Citta суперкар передвигается на электротяге и мощность двигателя ограничена 180 л.с., в Strada задействован бензиновый двигатель и мотор выдает до 886 л.с., в Sport мощность составит 907 л.с., а в трековом Corsa в сочетании с Performance отдача составляет максимальные 1015 л.с. и кроме того возможно отключение системы стабилизации.

Новинка получила кузов с активной аэродинамикой, а дизайн экстерьера выполнен в фирменном стиле современных Lamborghini с Y-образными элементами. Revuelto также сохранил классические для моделей с V12 открывающиеся вверх двери «гильотинного» типа. В салоне появились три экрана — 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, вертикальный 8,4-дюймовый тачскрин на центральной консоли и отдельный 9,1-дюймовый дисплей у переднего пассажира.

Продажи Lamborghini Revuelto начнутся во втором полугодии 2023 года. Стоимость суперкара не названа, но уже заявлено, что компания распродала все машины на два ближайших года производства.

Максим Вершинин

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