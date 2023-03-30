Бразилия и Китай заключили соглашение об использовании юаня в торговых операциях

Бразилия и Китай достигли соглашения о торговле в юанях и объявили о создании совместной клиринговой палаты. Теперь страны смогут проводить трансграничные операции напрямую без необходимости конвертировать свои валюты в доллары США. Об это сообщил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине.

«С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай»,— сказал министр (цитата по Folha de Sao Paulo).

Клиринговая палата позволит бразильской и китайской сторонам проводить расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы удешевить трансакции между ними и снизить зависимость от доллара.

Издание отмечает, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии за последние 13 лет. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей и составил $150 млрд. Меморандум о клиринговых механизмах с использованием китайских юаней был подписан Народным банком КНР и Центральным банком Бразилии 8 февраля.

Милена Костерева