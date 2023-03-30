Подрядчик возведения биатлонного центра в Златоусте намерен подать на банкротство

Компания «Стройтранссоюз», строившая биатлонный центр в Златоусте, подала уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о признании себя банкротом. Организация накопила перед ООО «Теплоэнергосбыт» долг на 944,7 тыс. руб., сообщается в опубликованных на «Федресурсе» документах.

Из уведомления следует, что признаками банкротства «Стройтранссоюза» (Копейск) является тот факт, что общество не может удовлетворить требования всех кредиторов. Должник отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова признали виновным в мошенничестве при возведении биатлонного центра в Златоусте и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Как установил суд, директор компании-подрядчика строительства лыжно-биатлонного центра имени С. Ишмуратовой в Златоусте вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Так он похитил из муниципального бюджета свыше 39 млн руб. Апелляция оставила приговор в силе.