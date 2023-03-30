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Коммерсантъ FM
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Япония выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи на $470 млн

Правительство Японии анонсировало новый пакет гуманитарной помощи Украине на $470 млн. Средства пойдут на разминирование территории и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Японии.

В рамках нового пакета гуманитарной помощи Япония приобретет оборудование, нужное для разминирования и зачистки завалов после военных действий, а также для восстановления инфраструктуры, в том числе сельскохозяйственной. Кроме этого, Япония окажет помощь с восстановлением энергетической системы Украины.

«Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями»,— сказано в сообщении МИД Японии (перевод по ТАСС).

В феврале премьер Японии Фумио Кисида заявил, что страна предложит Украине новую финансовую помощь в размере $5,5 млрд. До этого Япония предоставила Украине финансовую поддержку на сумму $600 млн, а также чрезвычайную гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов.

Олеся Павленко

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