Эрдоган: Путин может приехать в Турцию 27 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 27 апреля президент России Владимир Путин может прибыть с визитом в Турцию для участия в загружении топлива в АЭС «Аккую». Господин Эрдоган также не исключил, что российский президент примет участие в мероприятии в онлайн-формате.

«27 апреля, возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган в телеканалу A Haber (перевод ТАСС).

АЭС «Аккую» строится в Турции по российскому проекту. В 2018 году Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин вместе запустили строительство станции на церемонии в Анкаре.

Олеся Павленко