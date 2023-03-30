«Бросил вызов Богу»

Обвиняемому в массовом убийстве в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву гособвинение запросило пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также обвинение настаивает на полном удовлетворении исков потерпевших, сумма которых превышает 100 млн руб. Прокурор Татарстана, выступивший на суде в качестве гособвинителя, назвал преступление «зверским, дьявольским поступком недочеловека» и потребовал «кары» такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Сегодня в Верховном суде Татарстана на прениях по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева прокурор республики Илдус Нафиков запросил для него наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, обвиняемый, по мнению прокурора, должен выплатить штраф в 240 тыс. руб. и в полном объеме компенсировать моральный вред по искам потерпевших.

В результате действий Ильназа Галявиева погибли девять человек, в том числе семь несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек. Первоначально сумма гражданских исков составляла 48 млн руб. По ходу судебного процесса она превысила 100 млн руб. Кроме того, мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб.

Согласно материалам дела, утром 11 мая 2021 года бывший учащийся 175-й гимназии Галявиев (ушел из нее после девятого класса) совершил нападение на свою альма-матер «из хулиганских побуждений». Сделал он это, как следует из обвинительного заключения, находясь «под влиянием интернет-публикаций» о подобных преступлениях, совершенных представителями субкультуры «Колумбайн» (в РФ движение признано террористическим и запрещено) в США и России.

По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог». Молодой человек заранее совершенно легально при помощи сайта госуслуг получил охотничий билет и лицензию Росгвардии на приобретение охотничьего оружия, купил в специализированном магазине охотничье ружье Hatsan и патроны к нему, обучился стрельбе на курсах, где готовят телохранителей, приобрел оружейный сейф. С помощью инструкции из интернета изготовил взрывчатку, купив все необходимое для этого в хозяйственных магазинах.

11 мая в 9:24 Галявиев пришел к гимназии, имея при себе оружие — нож, взрывчатку, заряженное ружье и 505 запасных патронов с картечью и пулями. Согласно материалам, собранным ГСУ СКР, у входа он трижды выстрелил в 19-летнюю Алину Садыкову, «случайного посетителя школы» (девушка была ранена, но смогла скрыться).

В дверях нападавший встретил рабочего школы 62-летнего Мулланура Мустафина и дважды выстрелил ему в живот и в голову (мужчина выжил). Далее на первом этаже Галявиев стрелял «в убегающих учителей и работников школы», но промахнулся. В коридоре первого этажа выстрелом в голову и спину он убил учителя начальных классов Венеру Айзатову и пытался убить находившуюся поблизости школьницу, но не смог — в ружье закончились патроны, и девочка убежала.

Затем Галявиев привел в действие взрывное устройство у дверей кабинета №107, в котором находились 26 детей и двое взрослых, но никто не пострадал: «мощности взрыва не хватило», как говорится в обвинении.

В кабинете на втором этаже нападавший убил учителя английского языка Эльвиру Игнатьеву. Затем из окна ее кабинета он обстрелял школьную спортивную площадку, где шел урок физкультуры. Пятеро школьников были ранены.

Затем Галявиев поднялся на третий этаж и ворвался в класс, который оказался не заперт: согласно материалам дела, там не услышали призывов директора гимназии по школьному радио закрыться в кабинетах. Там он выпустил 20 патронов в учеников 8-го «А» и учительницу татарского языка. Семь детей умерли на месте. Двоих выпрыгнувших из окна третьего этажа, а также раненых учащихся 8-го «А» и педагога спасли врачи.

Примерно за семь минут, пока длилось нападение на гимназию, Галявиев произвел в общей сложности около 30 выстрелов, следует из материалов дела. Обвиняемый сдался прибывшим в гимназию сотрудникам полиции. По данным гособвинения, в общей сложности Ильназ Галявиев покушался на 655 лиц, из которых 643 — дети. На прениях прокурор Нафиков заявил, что преступлением обвиняемый «бросил вызов Богу и всему человечеству — разом нарушил все основные из десяти заповедей, присущие всем религиям общества».

«Это зверский, дьявольский поступок недочеловека, который по какой-то дьявольской мистике родился в день трагедии в Нью-Йорке»,— обратил внимание гособвинитель на дату рождения Галявиева — 11 сентября 2001 года, когда был совершен теракт в башнях Всемирного торгового центра.

По мнению гособвинителя, кара должна быть такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

Один из присутствовавших на прениях потерпевших — отец погибшего восьмиклассника Амира Волкова Илдар Волков — сказал, что «полностью поддерживает» мнение гособвинения. В начале судебного процесса он говорил журналистам, что хотел бы смертной казни не только для Ильназа Галявиева, но и для его девяти ближайших родственников — по числу погибших: «Для назидания другим».

Сам Галявиев, который с самого начала процесса полностью признал вину, и его защитник по назначению Руслан Нуриахметов в прениях пока не выступали. Они попросили перерыв для уточнения позиции. Суд продолжится 8 апреля.

Полина Петрова