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Коммерсантъ FM
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Что нового в годовом отчете Банка России

Годовой отчет ЦБ по большей части не содержит принципиально новых данных. Банк России в основном комментирует свои действия в прошлом году, известные в коммуникациях, часть ранее неизвестной информации приводится в комментариях к заверенному аудитом ООО ЦАТР (бренд B1) и ООО «ФинЭкспертиза» балансу Банка России.

В отчете важны цифры формального посленалогового убытка ЦБ за 2022 год (722 млрд руб., из них 382 млрд руб.— финпоследствия продажи санировавшихся банка «ФК Открытие» и Минбанка, остальное — переоценка иностранных активов, при этом отчет о финрезультатах ЦБ за 2022 год содержит информацию и о расходах на 671 млрд руб. по операциям с ценными бумагами, иностранной валютой и драгметаллами — в 2021 году этих расходов ЦБ не делал вообще) и заявление о хранении резервов ЦБ в золоте и наличной иностранной валюте на территории РФ. Активы ЦБ как банка за прошедший год сократились с 52 трлн руб. до 47 трлн руб., обязательства также сократились с 36 трлн руб. до 34,5 трлн руб.

При этом на 1,8 трлн руб. выросли кредиты и депозиты на балансе ЦБ (в комментарии регулятор объяснил рост по этому показателю на 63%, несмотря на совокупный профицит ликвидности, спросом «со стороны отдельных кредитных организаций»), средства на счетах в ЦБ сократились с 19 трлн руб. до 15,5 трлн руб. (это прямое следствие расходования правительством Фонда национального благосостояния, помимо курсовой переоценки ряда активов ФНБ — траты ФНБ увеличили ликвидность в банковской системе, и ЦБ пришлось дополнительно проводить операции по абсорбированию ликвидности, по этой статье задолженность Банка России выросла на 2,1 трлн руб.). Но объем наличных денег в обращении вырос с 14 трлн руб. до 16,4 трлн руб. Последнее Банк России объясняет «ростом неопределенности» в глазах и населения, и бизнеса.

В итоге расчетный капитал Банка России по итогам 2022 года (с учетом убытка прошлых лет на балансе — он почти не вырос за год, это 1,1 трлн руб.) составлял 12,7 трлн руб. против 16,2 трлн руб. год назад.

Дмитрий Бутрин

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