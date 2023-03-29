В самовыдвижении отпала нужда

Законодательное собрание Приморского края в среду внесло в избирательный кодекс региона поправки, отменяющие возможность самовыдвижения на выборах губернатора. Таким образом, в ходе кампании-2023 выдвигать кандидатов смогут только партии, что, по мнению сторонников инициативы, будет способствовать развитию политической системы. При этом нынешний глава Приморья Олег Кожемяко в 2018 году победил на выборах именно как самовыдвиженец и призывал тогда других кандидатов «не прятаться за политические партии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С инициативой о внесении в кодекс поправки, отменяющей самовыдвижение на пост губернатора, выступил единственный депутат заксобрания от ЛДПР Андрей Андрейченко, которого партия намерена выдвинуть в главы региона на осенних выборах 2023 года. Согласно прежней норме, для регистрации кандидатом в губернаторы самовыдвиженец должен был собрать подписи 0,5% избирателей края (около 7 тыс.) и преодолеть «муниципальный фильтр», заручившись поддержкой 7% местных депутатов.

«При выдвижении кандидатов в порядке самовыдвижения процедура является затруднительной для рядовых граждан в вопросе реализации пассивного избирательного права»,— написал депутат в пояснительной записке к законопроекту.

Он напомнил, что в Приморье действуют отделения 27 партий и любой гражданин имеет возможность выдвинуться от них. «Если человек не может договориться о выдвижении с несколькими десятками политических партий, то человеку и не стоит свою кандидатуру подавать»,— сказал либерал-демократ, объяснив свою инициативу «необходимостью увеличивать роль партий, развивать политическую систему».

Независимый депутат Геннадий Шульга, в мае прошлого года исключенный из фракции КПРФ за выступление против специальной военной операции, попросил представителя прокуратуры пояснить, как предложенная поправка согласуется с правом граждан быть избранными, но тот отказался, сказав, что не уполномочен. На выручку пришел депутат Андрейченко, заявив, что любая партия может выдвинуть кандидатом человека, не являющегося ее членом, и потому пассивное избирательное право никак не ущемляется. «Есть некоторые непарламентские партии, которые вообще не имеют политических убеждений»,— отметил либерал-демократ, дав понять, что выдвинуться от таких партий не составит никакого труда.

«Нам предлагают читать пояснительную записку. Там мотивация такая: обычный гражданин не сможет никогда собрать 7 тыс. подписей, не сможет пройти муниципальный фильтр. А если не может, то надо запретить и не надо даже пытаться. Но пять лет назад обычный гражданин Олег Николаевич Кожемяко смог собрать подписи, смог пройти муниципальный фильтр и смог даже победить на этих выборах. Давайте не будем превращать избирательный кодекс Приморского края в самую наипошлейшую версию юмористического журнала "Крокодил"»,— пытался убедить коллег депутат Шульга.

Представители «Единой России» (в ее фракции состоят 23 депутата из 40) в дискуссию предпочли не вступать. «Пять лет назад коммунисты были против самовыдвижения, мы их услышали»,— отшутился вице-спикер единоросс Джамбулат Текиев, не пояснив, что он имел в виду. В итоге 25 из 36 присутствовавших на заседании депутатов поправку Андрея Андрейченко поддержали, 11 проголосовали против.

Глава фракции КПРФ (12 депутатов) Анатолий Долгачев заявил “Ъ”, что коммунисты отмену самовыдвижения не поддержали. «Мы против того, что избирательный кодекс кромсают в силу тех или иных политических обстоятельств. Считаем, что любой гражданин, в том числе путем самовыдвижения, должен иметь право избираться и быть избранным»,— пояснил депутат.

При этом один из парламентариев, пожелавший остаться неназванным, сказал “Ъ”, что, отменив самовыдвижение, депутаты сделали «услугу Кожемяко».

«На прошлых выборах он был самовыдвиженцем. Теперь, исходя из внутриполитической обстановки, должен идти от "Единой России", тем более он глава ее регионального отделения. И самое простое объяснение для избирателей, почему на этот раз не пошел самовыдвиженцем,— депутаты запретили»,— пояснил собеседник. Впрочем, пока о намерении баллотироваться на второй срок Олег Кожемяко публично не заявлял.

Напомним, сахалинский губернатор Олег Кожемяко был назначен президентом на пост врио главы Приморья осенью 2018 года, после того как итоги второго тура осенних губернаторских выборов были отменены Центризбиркомом из-за «многочисленных нарушений». На повторные выборы господин Кожемяко пошел самовыдвиженцем, для чего заксобранию пришлось оперативно принимать соответствующие поправки к избиркодексу. «Я принял решение идти на выборы как самовыдвиженец, представляющий интересы всех приморцев без политических пристрастий. Более того, я призываю кандидатов последовать моему примеру, не прятаться за политические партии, а представлять интересы всех жителей Приморья»,— заявил тогда господин Кожемяко.

«На политический расклад отмена самовыдвижения никак не повлияет. Очевидно, что пул потенциальных участников предстоящих выборов — это кандидаты от парламентских партий. Реально собрать подписи и пройти муниципальный фильтр мог только главный кандидат»,— прокомментировал решение заксобрания приморский политолог Павел Наливайко.

Алексей Чернышев, Владивосток