Пребывание итальянской осы на Кавказе признано законным

Росприроднадзору не удалось привлечь руководство Сочинского нацпарка к ответственности за нарушение охранного режима особо охраняемой природной территории (ООПТ) при применении биологических способов борьбы с опасным вредителем — каштановой орехотворкой. Весной 2021 года специалисты нацпарка выпустили в природную среду итальянскую осу торимус — естественного врага орехотворки. Росприроднадзор оштрафовал ФГБУ на 300 тыс. руб. за нарушение запрета на интродукцию живых организмов в ООПТ. Однако суд отменил это решение, ссылаясь на невозможность применения в нацпарке иных способов уничтожения вредителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Каштановая орехотворка наряду с самшитовой огневкой и дубовой кружевницей считается наиболее опасным инвазивным вредителем экологической системы Кавказа. Орехотворка впервые была выявлена на юге России в 2016 году: вредитель появился на территории Сочинского нацпарка, а также на землях лесного фонда. Во всех массивах каштана, общая площадь которых составляет 22 тыс. га, был введен карантинный режим. Однако это не остановило распространение вредителя, который поразил более половины площади насаждений этого дерева.

В апреле 2021 года Сочинский нацпарк сообщил о том, что в места произрастания каштана выпущен торимус — завезенное из Италии насекомое, которое питается орехотворкой. Орехотворка откладывает яйца на черешках листьев каштана, личинка формирует вокруг себя галл с твердой оболочкой. А мелкая оса торимус — единственное насекомое, чьи личинки проникают под оболочку и поедают личинок орехотворки. Спустя несколько месяцев Росприроднадзор провел проверку и пришел к выводу, что ФГБУ нарушило закон «Об особо охраняемых природных территориях», который запрещает интродукцию живых организмов в целях их акклиматизации на территории национальных парков. Кроме того, надзорное ведомство сослалось на мнение экспертов о том, что расселение торимуса может привести к труднопрогнозируемым, в том числе крайне негативным, последствиям для экосистемы.

Природоохранное ведомство оштрафовало нацпарк на 300 тыс. руб. по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). ФГБУ оспорило санкции. Лазаревский районный суд города Сочи отменил постановление Южного межрегионального управления Росприроднадзора, согласившись с доводом, что энтомофаг был применен после получения заключения ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства» об отсутствии иных способов борьбы с инвазивными видами в границах ООПТ. Таким образом, нацпарк выполнил требование Минприроды РФ о согласовании своих действий со специализированным научным учреждением. Краснодарский краевой суд оставил без изменений это решение.

В пресс-службе Южного межрегионального управления Росприроднадзора, а также в ФГБУ «Сочинский нацпарк» на запрос “Ъ” не ответили.

Доцент Института повышения квалификации руководящих работников лесного хозяйства Алексей Бобринский говорит, что подобный способ проведения профилактических мероприятий в лесах закреплен в законе и кодифицирован. Впрочем, говорит он, к нему прибегают очень редко из-за его сложности и дороговизны: «Очень трудно найти нужный вид, создать искусственную популяцию и выпустить в природу, чтобы он не погиб». В «WWF России» (признан иностранным агентом) говорят, что инвазивные виды опасны тем, что невозможно предсказать, как они повлияют на экосистему, в которой появляются. В фонде напоминают, что Сочи уже знает подобный пример: во время подготовки к Олимпийским играм вместе с саженцами растений завезли бабочку огневку, которая уничтожила самшит не только в этом регионе, но и в соседних, в том числе полностью погиб самшит в Тисо-самшитовой роще в Кавказском заповеднике. В Адыгее, например, с огневкой боролись с помощью биологического материала «Биостоп» и при помощи энтомофага — китайского эулофида.

Анна Перова, Краснодар; Анна Васильева