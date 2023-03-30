Главные анонсы 30 марта

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге.

В Москве Басманный суд рассмотрит иск Министерства юстиции РФ к еврейскому агентству «Сохнут» о его ликвидации.

В Узбекистане состоится референдум по проекту конституционного закона «О конституции Республики Узбекистан».

В Лондоне состоится вручение премии BAFTA Games Awards за творческие достижения в индустрии видеоигр.

Во Владивостоке Первомайский районный суд проведет заседание по делу бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, обвиняемого в обмане дольщиков на 380 млн руб.