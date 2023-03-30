«Раскол проходит не только вокруг юридической системы»

Демонстранты и бастующие в Израиле снизили обороты, пока правящая коалиция ведет переговоры с представителями оппозиции после обещаний Биньямина Нетаньяху отложить спорные законопроекты о формировании и полномочиях Верховного суда до летней сессии Кнессета. Обозреватель отдела внешней политики Марианна Беленькая побывала на уличных акциях в Тель-Авиве и Иерусалиме. В чем противники судебной реформы расходятся с ее сторонниками и каковы перспективы компромисса для израильского общества — в видео «Ъ».