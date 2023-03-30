«Бронка Групп» ушла на юг

Холдинг «Бронка Групп» завершил релокацию производственных мощностей завода «Измерон». Производство продукции для нефтегазового сектора на новой площадке начнется в апреле. При этом холдинг намерен сохранить за собою старую площадку на Новгородской улице для развития других бизнес-направлений, в том числе в сфере коммерческой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старая площадка завода «Измерон» на Новгородской улице будет использоваться в рамках развития других бизнес-направлений «Бронка Групп», в частности, коммерческой недвижимости

Фото: Бронка-Групп Старая площадка завода «Измерон» на Новгородской улице будет использоваться в рамках развития других бизнес-направлений «Бронка Групп», в частности, коммерческой недвижимости

Фото: Бронка-Групп

Петербургское ООО «НПФ Завод "Измерон"» (входит в холдинг «Бронка Групп») сегодня введет в строй новую производственную площадку в Кировском районе на Броневой улице. Общий объем инвестиций в создание новой производственной площадки, ее оснащение и закупку оборудования составил более 2,3 млрд рублей. Бюджетное финансирование для реализации проекта не привлекалось, использовались собственные и кредитные средства.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, запуск нового производства позволит ООО «НПФ Завод "Измерон"» увеличить объемы выпуска продукции, расширить номенклатурный ряд выпускаемых изделий с 50 до 200, а также создать 500 рабочих мест. Помимо выпуска традиционных для предприятия комплексов подземного оборудования, на новой площадке «Измерона» будет организовано производство интеллектуальных систем мониторинга состояния нефтегазовых скважин, позволяющих дистанционно управлять внутрискважинным оборудованием. В настоящее время отечественных аналогов такого оборудования не существует.

Участок для строительства новой площадки был приобретен в 2019 году. Тогда же «Бронка Групп» сообщила о начавшихся строительных работах, ввод производственных площадей в эксплуатацию был намечен на 2020 год. Однако реализация проекта затянулась на два года: в июне прошлого года, когда холдинг «Бронка Групп» в рамках ПМЭФ-2022 подписал с городом соглашение о сотрудничестве в области производства оборудования для нефтегазовой отрасли, сроком ввода новых производственных мощностей называлась вторая половина 2022 года. В самом холдинге задержку с реализацией проекта связывают с тем, что в конце 2020 года было принято решение о релокации в строящийся научно-производственный кластер второго предприятия холдинга «Бронка Групп» — Прядильно-ниточного комбината им. Кирова.

Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в октябре 2022 года, после чего производились перевод производственных мощностей завода с площадки на Новгородской улице и установка нового оборудования. Начало производства намечено на апрель 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПФ Завод "Измерон"» в равных долях принадлежит совладельцам ООО «УК "Бронка Групп"» Никите Мурову (внуку экс-главы ФСО Евгения Мурова) и Наталье Негодовой (дочери генерала ФСБ в отставке Николая Негодова). Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство комплексов подземного оборудования для добычи углеводородов. На сегодняшний день продукция завода «Измерон» применяется на месторождениях ПАО «Газпром», ПАО «НК "Роснефть"», ПАО «НК "Лукойл"», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ООО «Белоруснефть-Сибирь».

После запуска новой производственной площадки завода «Измерон» земельный участок на Новгородской улице, 13, и здания, расположенные на нем, будут использоваться в рамках развития других бизнес-направлений холдинга «Бронка Групп», в частности, коммерческой недвижимости, уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе холдинга. В управляющей компании пока не называют конкретные проекты, которые будут реализованы на старой площадке, но эксперты считают локацию очень удачной для различных вариантов использования. Так, директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров считает, что будут востребованы и жилая, и офисная, и гостиничная функции и в разумных пределах — ритейл. «Наиболее экономически эффективным было бы строительство или реконструкция под жилье или апартаменты, но для этого потребуется проработать имеющиеся градостроительные и охранные ограничения. Что касается офисов, то неподалеку уже функционирует БЦ Bronka Space от этого же девелопера»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер компании «IPG Россия» Иван Починщиков предполагает, что наиболее подходящим форматом использования территории является офисная недвижимость: «Площадка имеет привлекательное расположение в центральной части города в уже сложившейся востребованной деловой среде».

Вячеслав Калашников