Ленобласть превысила бюджет

Вчера депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили уточнения в бюджет региона. Доходная часть бюджета увеличилась с 171 до 171,8 млрд рублей, а расходная — с 182,7 до 199,4 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос с 11,7 до 27,6 млрд. Вице-губернатор областного правительства Роман Марков объяснил увеличение расходной части сбывшимися рисками, заложенными в главный финансовый план региона. Депутаты, напомнив о неучтенных в изменениях нуждах своих избирателей, приняли поправки сразу в первом и третьем чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно принятым изменениям в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», дефицит бюджета увеличен примерно на 16 млрд рублей, доходная часть — на 800 млн, расходная — на 16,7 млрд. Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, представлявший проект поправок, признался, что параметры изменений — жесткие.

«Данные параметры напряженные. Обусловлено это тем, что риски, о которых мы говорили в 2022 году, реализовались. Это и отмена консолидированной группы налогоплательщиков, и введение единого налогового платежа, исходя из которого у нас пока нет полной информации по доходным источникам»,— посетовал господин Марков.

Источниками финансирования дефицита бюджета станут остатки средств областного бюджета на счетах, сложившиеся на 1 января 2023 года, средства бюджетных кредитов и кредитов, привлеченных от кредитных организаций, уточнил вице-губернатор Ленобласти.

Депутаты, выслушав доклад первого зампреда правительства, по очереди высказались о нуждах своих подшефных территорий и обратили внимание, что в измененном бюджете расходы на решение насущных проблем муниципалитетов не учтены. Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Смирнов напомнил о потребности деревни Усадище Волховского района Ленобласти в строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). «В прошлом году он был в проекте бюджета, а потом вы его убрали»,— восстановил хронологию вопроса народный избранник. «Когда-нибудь он будет построен»,— ответил с улыбкой господин Марков. Депутат парировал: правительство региона уже заявляло, что будет делать акцент на возведение ФАПов: «Понимаю ваш юмор, но хотелось бы ответить населению конкретно».

Господин Марков уже «без всякого юмора» заметил, что все ФАПы будут обязательно построены. «Сейчас по поручению губернатора комитет по здравоохранению совместно с комитетом по строительству проводят анализ всех ФАПов, построенных за последние десять лет: эффективность их работы, наполняемость персоналом. На основании этих данных будут пересматриваться текущие планы по строительству данных объектов и приниматься решение, какие ФАПы необходимо строить в первую очередь. Возможно, пункт, о котором вы говорите, окажется в этом списке»,— обнадежил зампред.

Депутат от КПРФ Иван Апостолевский спросил, когда наконец будет построена объездная дорога вокруг Соснового Бора, который как атомный город имеет право на такую трассу по федеральному закону. Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин призвал депутатов не вступать в дискуссию и не поднимать вопросы по поправкам к бюджету, неоднократно звучавшие на заседаниях профильных комитетов парламента. «Многие же на комиссиях получили ответы на свои вопросы, зачем их задавать второй раз здесь? Вот я не очень понимаю,— недоумевал спикер.— Хотя, с другой стороны, я понимаю, для чего это делается. Теперь здесь надо показать, что я очень, так сказать, активный депутат. Давайте будем работать для дела, а не для СМИ».

Высказав еще несколько пожеланий по решению нужд своих избирателей, депутаты все же удовлетворили просьбу зампреда Маркова поддержать поправки в бюджет и единодушно приняли законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

Александра Тен