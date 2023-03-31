Туристы в край

За минувший год курорты Краснодарского края посетили 17,4 млн человек. Это больше, чем в рекордном 2019 году, когда в регионе отдохнуло 17,3 млн туристов. В наступившем году спрос на отдых в крае будет также высоким, считают представители туротрасли. Участники рынка полагают, что рост турпотока на наиболее популярных направлениях составит до 10%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году на курортах Краснодарского края ожидается не менее 17 млн туристов

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ В 2023 году на курортах Краснодарского края ожидается не менее 17 млн туристов

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Прогнозы умеренно оптимистичные

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассчитывают, что общий турпоток в регионе в 2023 году составит не менее 17 млн туристов. С начала года, по данным ведомства, регион уже принял почти 1,5 млн отдыхающих. «Уже сейчас активно бронируют туры на весну и лето. Выбор зарубежных направлений для туризма по-прежнему ограничен, поэтому люди все активнее интересуются путешествиями по России»,— заявили в министерстве.

По данным министерства, на весенний период номерной фонд забронирован на 40%, что соответствует уровню прошлого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщает, что на июль забронирована почти половина гостиниц Краснодарского края, на август — около 30%. По словам эксперта, в 2023 году на Кубани ожидается умеренный рост турпотока в связи с высокой базой 2022 года.

Уровень бронирования отелей на лето в Крыму пока не очень высокий. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко связывает это с тем, что туристы, ввиду неспокойной внешнеполитической обстановки, стали бронировать отдых ближе к дате отпуска, сокращая так называемое «плечо бронирования» до 10–14 дней до даты заезда.

В то же время коммерческий директор ООО «Управляющая компания “Визант Групп”» Денис Логачев считает, что количество принятых отелями и санаториями Крыма гостей в текущем году будет на уровне или даже чуть выше результатов прошлого года.

Отдых ближе к делу

«Сочи Парк Отель» открылся в новом формате 1 марта, однако загрузка отеля уже сейчас составляет порядка 35%. «Динамика бронирований на летний период дает основания прогнозировать загрузку в высокий сезон от 80 до 90%»,— комментирует генеральный директор отеля Владислав Смирнов. По его словам, глубина бронирований достигает последних чисел октября, и чем ближе пиковый сезон, тем он больше будет нарастать.

Раннее бронирование выгоднее примерно на 20–30% по сравнению с покупкой непосредственно перед поездкой, отмечает директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков. В то же время, по его словам, на курорте с конца февраля 2022 года сократилось «окно бронирования» — ранее летний отдых планировали за два-три месяца, а сейчас за две недели.

«Видимо, это связано с нестабильностью, нежеланием среднесрочного планирования в текущей ситуации. Для курортов и отельеров эта тенденция изначально была тревожной, так как на будущие периоды цифры бронирования были меньше, чем в прошлый год. Однако в результате загрузка отелей совпадает или превышает прошлогодние показатели, но из-за короткого окна гости платят более высокие тарифы»,— говорит Барашков.

В марте прошлого года в индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий был существенный спад и даже отмены броней, эта ситуация длилась полтора месяца, говорит председатель Ассоциации игорного бизнеса АИРИС Дмитрий Анфиногенов. Весной этого года таких провалов в индустрии, по его словам, уже не наблюдается. «Гостиничный сектор спокойно функционирует и принимает гостей. Это мы явно видим как на примере игорной зоны “Красная Поляна”, так и по другим отелям игорных зон России»,— добавил господин Анфиногенов.

На курорте «Газпром» на данный момент глубина бронирования варьируется от трех до шести месяцев. Курорт перешел на динамическую систему ценообразования, наиболее выгодные цены на проживание гостям доступны за шесть-восемь месяцев до даты заезда, комментирует руководитель управления маркетинга и рекламы курорта Инесса Тарасова. Показатели загрузки отелей на летний период незначительно отличаются от 2022 года. «В последнее время активно развивается корпоративный туризм. Этой категории гостей свойственно планировать свой отпуск заранее, минимум за шесть месяцев»,— констатирует госпожа Тарасова.

На показатели бронирования туров в Крыму серьезно повлияла ситуация в мире, отмечают эксперты отрасли. Так, по данным участников рынка, значительно выросло число туристов, решивших поехать на отдых в Крым в самый последний момент,— объемы раннего бронирования на полуострове в этом году ниже на 30%, чем в аналогичный период 2022 года.

Отели и санатории Крыма, чтобы завлечь гостей в этом году, предлагают программы лояльности и акционные предложения со скидками до 30%. В целом, по словам Вадима Волченко, средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они также снижают цены, расширяют дополнительные опции и предложения для того, чтобы привлечь туристов. «Бронировать летний отдых в Крыму сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами»,— добавляет он.

Сервисы уже не те

Уход крупных мировых платформ и агрегаторов для бронирования отелей и отдыха с российского рынка негативно отразился на удобстве туристов, но послужил стимулом для развития отечественных площадок, считают эксперты. Отельеры отмечают для многих объектов значительный рост доли прямого бронирования.

«Уход мировых платформ бронирования обусловил более пристальное внимание отелей к каналам прямых продаж. Мы, в частности, активно продвигаем прямые онлайн-продажи через официальный сайт. На сегодня доля таких бронирований превышает 50%»,— комментирует Владислав Смирнов.

На курорте «Роза Хутор» также отмечают рост прямого канала продаж. По словам Дмитрия Барашкова, с уходом зарубежных сервисов бронирования их пользователи почти не перешли в другие агрегаторы, что, по его мнению, связано с активной цифровизацией курорта.

«Большинство пользователей перешло на прямую коммуникацию с гостиницами без дополнительных посредников в лице иностранных сервисов бронирования. Основной трафик продаж теперь идет напрямую на сайты отелей. Это позитивная новость для бизнеса, так как теперь он освободился от уплаты комиссии 18% в пользу известного агрегатора»,— комментирует Дмитрий Анфиногенов.

Чтобы увеличить долю прямых продаж, курорт «Газпром» развивает мобильное приложение и мобильную версию онлайн-магазина, где можно приобрести услуги курорта. «Сейчас мы усиливаем процессы, связанные с автоматизацией, чтобы сделать бронирование удобным и быстрым. Люди сейчас больше времени проводят в телефоне, и мы учитываем это в своей работе»,— говорит Инесса Тарасова.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко констатирует, что полуостров без международных сервисов живет уже давно, и крымские средства размещения уже начали адаптироваться, развивая свои собственные сайты, а также укрепляя сотрудничество с российскими системами бронирования и туроператорами.

«Туристический рынок ориентирован сейчас на внутренний туризм — ввоз денег, международные бренды и системы бронирования были заточены в основном на внешние рынки — вывоз денег»,— отмечает директор ООО «Тесс Тур Крым» Виктор Весна.

Тренд на здоровье

Туристы в России стали более требовательными к отдыху, отмечает генеральный директор «Сочи Парк Отеля» Владислав Смирнов. При этом, по его словам, многие осознали, что внутри страны может быть так же интересно и качественно, как и за ее пределами. В частности, в настоящее время набирает популярность тренд на оздоровительный туризм. Причем сейчас он стал массовым, а возрастные границы туристов этой категории расширились. «Сочи на фоне этого тренда выглядит особенно привлекательно для гостей: мы находимся в уникальной климатической зоне, где есть море и горы, масштабная оздоровительная база и доступны новейшие технологии»,— рассказывает господин Смирнов.

Несмотря на то что пляжный отдых на побережье остается для туристов основным, все больше гостей стали приезжать целенаправленно в горы, констатируют эксперты. По словам отельеров, зачастую горнолыжники и другие любители горного отдыха выбирают себе средства размещения в Адлере или в Имеретинской низменности, поскольку цены там ниже, чем в горном кластере.

О том, что тренд на горный отдых усилился, тогда как ранее основной тенденцией было комбинирование отдыха в горах и на море, говорит Дмитрий Барашков. По его словам, увеличивается поток автотуристов, которые привыкли путешествовать с комфортом в своем темпе.

Инесса Тарасова также отмечает, что гости стали выбирать активный, спортивный и подвижный отдых. По ее словам, набирают обороты тренды на отдых, связанный с экологией, с улучшением качества жизни и избавлением от стресса благодаря тесному контакту с природой.

«Туристы теперь воспринимают аутентичные путешествия как неотъемлемую часть своей оздоровительной программы. Оправившись от пандемии, люди переосмыслили, что означает хорошее самочувствие, обратив внимание на такие области, как внимательность, эмоциональное благополучие и сон, в дополнение к питанию и фитнесу»,— резюмирует Денис Логачев.

Тат Гаспарян

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