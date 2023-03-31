Благими намерениями бизнеса

Несмотря на сложные геополитические и экономические события последних лет, крупный бизнес Кубани не отказался от социальных инвестиций. Опрошенные «G» игроки не заявили о сокращении бюджетов на программы корпоративной социальной ответственности (КСО), некоторые и вовсе сообщили об их увеличении. Вместе с тем из-за отсутствия законодательного регулирования каждая компания по-своему понимает КСО и определяет ее принципы. Но есть общий тренд — многие предприятия столкнулись с мобилизацией сотрудников и по-новому взглянули на обязательства перед обществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство крупных компаний активно спонсируют детские спортивные клубы и строят за свой счет спортивную инфраструктуру для юных спортсменов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Большинство крупных компаний активно спонсируют детские спортивные клубы и строят за свой счет спортивную инфраструктуру для юных спортсменов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Социалка вжилась в бизнес-культуру

Активное развитие корпоративного волонтерства на юге началось примерно пять лет назад. Ни пандемийный 2020 год, ни 2022-й не перекроили ситуацию кардинальным образом. Принципы корпоративной, социальной и экологической ответственности по-прежнему отчетливо прослеживаются в бизнес-среде.

Сегодня можно говорить о сформированном профессиональном менеджменте в области КСО, считает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина. По ее словам, чаще всего работа в направлении развития корпоративной социальной ответственности включена в функционал HR-отделов и HR-специалистов. «Как правило, функционал таких вакансий включает в себя участие в реализации благотворительных проектов и социальных мероприятий компании, выстраивание отношений с местными сообществами, органами власти и местного самоуправления, подготовку заявок для участия компании в публичных мероприятиях по направлению КСО и благотворительности, развитие корпоративного волонтерства, темы разнообразия и инклюзии в компании, а также на уровне клиентов и партнеров»,— говорит госпожа Манохина.

Вместе с тем доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди говорит, что уход из России европейских компаний, которые формировали тренды в КСО и ESG, может затормозить развитие этого направления. «Само понятие КСО стало вживаться в бизнес-культуру России именно благодаря иностранным компаниям. После их ухода остается надеяться на изменение бизнес-менталитета в сторону экологической, социальной и управленческой ответственности»,— говорит эксперт.

Кубанские социально ориентированные компании не заявляют об исключении программ КСО из бизнес-стратегий или о сокращении объемов их финансирования. Напротив, подчеркивают все большую востребованность этих программ.

Как рассказала «G» руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Надежда Галактионова, забота об окружающей среде, поддержка социально незащищенных групп населения, улучшение качества жизни покупателей и местных сообществ за счет популяризации здорового образа жизни находятся в фокусе стратегии устойчивого развития компании.

«В течение последнего года мы наблюдаем определенный рост обращений за благотворительной помощью, вероятно, в связи с более сложной внешней ситуацией и увеличением количества людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства»,— рассказала госпожа Галактионова.

Президент фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» (учрежден в 2019 году по инициативе владельца ГК «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова) Игорь Лозовский говорит, что за время работы фондом реализованы социальные проекты на сумму 129 млн руб. Расходы на программы фонда, по его словам, не сокращались. «Ежегодно фонд отчитывается о проделанной работе перед жителями села Абрау-Дюрсо. За прошлый год было реализовано более 60 проектов на сумму 45 млн руб. В текущем году программа фонда включает проекты с инвестициями в 54 млн руб.»,— делится господин Лозовский.

Как рассказал собственник инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера «Неометрия», депутат Законодательного собрания края Борис Юнанов, с 2020 по 2022 год компания направила более 566 млн руб. на благотворительность и реализацию социальных проектов. И с каждым годом, по его словам, объем этих средств растет. «Во многом планы по оказанию благотворительной помощи на 2023 год зависят от направлений бизнеса, которыми управляет холдинг, и той прибыли, которую они приносят. Поэтому точные цифры по объему денежных средств, направленных на благотворительность в 2023 году, можно будет обнародовать только по итогам отчетного периода»,— отметил господин Юнанов.

По словам руководителя проектов по социальным программам «МегаФона» Натальи Анучиной, на протяжении последних пяти лет компания инвестирует в соцсферу примерно сопоставимую сумму — более 400 млн руб. ежегодно. «Бюджет формируется под конкретные выбранные программы и зависит от многих факторов»,— уточняет она.

«В среднем объем средств, выделяемых на социальные программы, остается на прежнем уровне с тенденцией к увеличению, а на благотворительность сумма выделяемых денежных средств увеличилась»,— рассказали «G» в ПАО «Ростелеком».

Председатель правления — первый заместитель генерального директора ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) Дмитрий Кибирский отметил, что «в 2022 году на благотворительность были направлены значительные средства». В этом году, по его словам, компания не планирует сбавлять обороты.

Не себе, а людям

Экологическая направленность, которая стала одним из главных принципов в работе многих крупных компаний, не утратила актуальности: от экоповестки не отказываются и сейчас, но учитывают запрос времени — активнее помогать людям.

Как отметила Надежда Галактионова, несмотря на увеличение количества обращений от людей, попавших в трудные жизненные ситуации, ритейлер не сместил фокус на социальную поддержку, «Магнит» продолжает работу по всем направлениям, в том числе в области экологии, поскольку «идеология устойчивого развития заключается в гармонии, балансе и учете интересов всех заинтересованных сторон».

«Экологический блок, как и блок социальных программ, занимают особое место в нашей стратегии развития. Для нас эти направления всегда в фокусе в равной степени. Отмечу, что сегодня все больше кубанских компаний и предприятий стали включать экологическую повестку в долгосрочные стратегические планы. Безусловно, на их деятельность влияет и государственная политика в области экологии, которая реализуется в крае и диктует свои требования по сохранению естественных природных систем»,— говорит Дмитрий Кибирский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раздельный сбор мусора — еще одно из проявлений социальной ответственности бизнеса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Раздельный сбор мусора — еще одно из проявлений социальной ответственности бизнеса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в ближайшем будущем на очистных сооружениях «КНГК-ИНПЗ» будет внедрена продвинутая технология переработки промышленных вод ZLD, которая создаст околонулевое воздействие на окружающую среду. Размер инвестиций в «зеленый» проект составит более 6 млрд руб. Кроме того, «КНГК-ИНПЗ» инициирует и поддерживает здравоохранительные, образовательные, культурные, спортивные учреждения, помогает Русской православной церкви, участвует в благоустройстве и пр.

Игорь Лозовский говорит, что деятельность фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» направлена на развитие села. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и пр. Программы фонда перестраиваются в зависимости от условий и потребностей жителей.

«В начале пандемии коронавируса для медицинских учреждений Абрау-Дюрсо и Новороссийска оперативно закупалось медоборудование и расходные материалы. В период карантина был организован волонтерский центр. В настоящее время помощь и поддержка оказывается семьям мобилизованных сельского округа»,— рассказал президент фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо».

По его словам, еще пятнадцать лет назад село Абрау-Дюрсо было обычной сельской глубинкой: «Жилищно-коммунальные проблемы в селе были, как и у многих: устаревшие коммуникации, разрушенные дороги. Также серьезной проблемой было отсутствие досуга для детей, молодежь уезжала. Сейчас улучшения заметны как для туристов, так и для местных жителей».

«Мы активно включаемся в проекты, ориентированные на развитие и адаптацию детей, их потенциала. Такие программы воспитывают поколение будущего — обладающее цифровой грамотностью, ориентированное на кибергигиену, создающее новую реальность»,— делится Наталья Анучина.

Один из ключевых проектов «МегаФона», по ее словам,— футбольный турнир «Будущее зависит от тебя». Помимо этого, в 2020 году совместно с фондом «Форотех» «МегаФон» построил целый виртуальный город в цифровом пространстве, в котором расположены офисы реальных компаний. Погружаясь в программу, ребенок может устроиться на работу, узнать о специальности, о том, какие навыки нужны, чтобы, например, работать UX-дизайнером, и о том, где можно эти навыки получать уже сейчас. В 2022 году в приложении было зарегистрировано более 62 тыс. пользователей, это дети в возрасте 12–18 лет из всех регионов России.

Руководитель административно-хозяйственного отдела hh.ru Юг Анастасия Чупрова рассказала, что в компании действуют программы корпоративной социальной ответственности, адаптированные под потребности сотрудников филиала в ЮФО.

«У нас есть собственное приложение “Экочек”, где коллеги отмечают объем сданных на переработку фракций,— мотивирующим вознаграждением является возможность получить баллы Ecoin и обменять их на подарки или сертификаты. Такие фракции, как бумага, пластиковые крышечки, батарейки, лампочки и мелкий электронный лом, можно сдать в офисе. Также мы на регулярной основе сотрудничаем с одним из местных благотворительных фондов и передаем вещи, поддерживаем приют для животных. У нас есть своя “Экошкола” для детей сотрудников и пр.»,— рассказала Анастасия Чупрова.

В рамках политики социальной ответственности Alias Group реализует благотворительные проекты во всех городах присутствия активов холдинга. В первую очередь поддержка направлена на детей с различными заболеваниями. Компания оказывает ежемесячную финансовую помощь благотворительному фонду «Край добра» и центру поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, «Дети-лучики».

Также компания помогает медицинским учреждениям Краснодарского края: закупает необходимые комплектующие и технику. В 2022 году был проведен ремонт асфальтного покрытия в городской больнице №3 Хостинского района Сочи, а также произведена замена кроватей в дневном стационаре поликлиники №3 Сочи. Образовательным учреждениям и спортивным организациям Alias Group помогает благоустраивать территории, к примеру, в 2022 году в Екатерининской гимназии №36 (Краснодар) благоустроили школьный двор.

Одним из главных социально значимых проектов компании «РТ-Инвест» является развитие сети экопунктов по всей стране. Сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки в фандомат, участники получают бонусные баллы, которые можно обменивать на призы. Благодаря экопунктам компании удается сформировать культуру разделения отходов, изменить психологию людей и привить ответственное отношение к экологическим проблемам, уверены в «РТ-Инвест».

«Корпоративная социальная ответственность становится важной составляющей развития бизнеса в России. Она помогает компании выстроить свое позиционирование и миссию. Решение проблем общества не останется без внимания. Это не только сближает компанию с потребителями, но и расширяет лояльность среди других общественных групп»,— отметили в пресс-службе «РТ-Инвест».

«Ростелеком» на Юге проводит и поддерживает социальные, спортивные и благотворительные мероприятия, рассказали в компании. «Без осознанного вклада компании в развитие общества, различных его слоев и групп не может полноценно развиваться региональная экономика. К этой задаче компания подходит системно и всегда инвестирует вдолгую, прежде всего с учетом нужд и интересов самих жителей. В этом году благодаря нашей социальной работе на юге 35 детей получили необходимую медицинскую помощь. Для «Ростелекома» это останется приоритетом. Мы понимаем, как важны современные технологии при проведении массовых мероприятий. Поэтому уже который год выступаем постоянным партнером многих крупных спортивных, молодежных и образовательных инициатив, реализуемых в регионе»,— рассказал «G» директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

Кроме того, как цифровая компания, «Ростелеком» нуждается в молодых квалифицированных специалистах, поэтому образование и развитие цифровых навыков у подрастающего поколения — одно из самых важных направлений социальной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При помощи субботников крупные компании вносят свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории базирования

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ При помощи субботников крупные компании вносят свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории базирования

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Бизнес мобилизуется

В 2022 году многие предприятия столкнулись с мобилизацией своих сотрудников и начали нести дополнительные расходы на поддержку призванных и их семей. Часть компаний также включилась в поддержку бойцов СВО и вынужденных переселенцев.

По данным отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Краснодарскому краю, около десяти региональных компаний помогают новым территориям России, к примеру, ТД «ГК “Сигма”» осуществляет поставки сахара и муки. Также агрокомпания выплатила по 50 тыс. руб. семьям мобилизованных сотрудников. Кроме того, членам семей мобилизованных оформляется дополнительная медицинская страховка и оказывается помощь в решении бытовых задач.

Весной 2022 года в Alias Group было принято решение поддержать непосредственных участников специальной военной операции. Общая сумма средств, потраченных на помощь военным в зоне СВО и беженцам, с февраля 2022 года по настоящее время составляет порядка 15 млн руб., рассказал господин Юнанов. Он добавил, что другие статьи затрат, запланированные в компании на благотворительность, не пострадали.

В апреле 2022 года более 100 сотрудников компании были задействованы в организации помощи семьям из ЛДНР. Сотрудники компании закупали продукты питания, средства личной гигиены, одежду и пр.

В марте 2022 года «Ростелеком» провел сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР. В Краснодарском крае сотрудники компании собрали около одной тонны гуманитарной помощи.

Понять и внедрить

По мере развития КСО на Кубани возникают и проблемы. «В России на настоящий момент не создана нормативно-правовая база касательно КСО. Это приводит к отсутствию заинтересованности со стороны бизнеса, так как не существует четкого понимания формата работы, который может быть выстроен, а также всех недостатков и преимуществ»,— говорит Борис Юнанов.

Кроме того, по его словам, при реализации социальных программ основной проблемой является то, что в этом случае компании должны публиковать отчеты по своей деятельности, то есть добровольно раскрыть всю важную информацию. Что требует дополнительной нагрузки на персонал и большей прозрачности деятельности, к чему не всегда готов российский бизнес.

Также, по его словам, существует финансовая проблема, которая подразумевает перераспределение средств для нужд КСО. Как правило, более экологичное производство — более затратное. При этом неисполнение принципов социальной ответственности может сказаться на репутации компании, получив огласку среди небезразличных к проблеме НКО. В результате лишь маленький процент бизнеса готов взять на себя ответственность и реализовать КСО в собственной компании, опираясь на свой опыт и успешные кейсы зарубежных компаний, подходящих по организационной или отраслевой структуре.

Также, по словам Бориса Юнанова, проблемой в развитии КСО является временной ресурс. «При такой большой численности сотрудников, как в нашей компании, многие из которых работают посменно, проведение корпоративных мероприятий требует больших организационных усилий. Alias Group старается подстраиваться под рабочий график и организовывать такое количество социально активных задач, чтобы в них было задействовано максимальное число работников. Решением также стало проведение мероприятий в выходные дни. Здесь появляется проблема приоритетов: провести день с семьей и домашними делами или принять участие в КСО». Работодатель готов приглашать всю семью сотрудника, чтобы все желающие вместе со своими детьми могли принять участие в социальных и благотворительных акциях. Такая позиция в разы увеличила вовлеченность персонала.

Наталья Решетняк

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