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Отчет о правах

В 2022 году УПЧ чаше всего занималась вопросами мобилизованных и делом Саши Скочиленко

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова выступила перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчетом о своей деятельности и соблюдении прав и свобод человека в Санкт-Петербурге за 2022 год. Первое место по количеству обращений заняла тема мобилизации, на втором разместились обращения, связанные с делом арестованной художницы Саши Скочиленко.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Уполномоченная по правам человека (УПЧ) в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выступила перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом о своей деятельности. За 2022 год в аппарат УПЧ поступило 3401 письменное обращение, проведено 3219 консультаций по телефону и 509 приемов граждан. Из них 659 обращений касались мобилизации, 599 писем «идентичного содержания» касались художницы Саши Скочиленко, находящейся в следственном изоляторе. Начало специальной военной операции и частичная мобилизация обусловили восьмикратный рост количества обращений, связанных с защитой прав военнослужащих и призывников, а также двукратное увеличение обращений, связанных с миграционным законодательством.

Перед выступлением присутствующим показали фотографии блокадников, которые, по мнению госпожи Агапитовой, несмотря на все сложности, продолжают вести активный образ жизни и «помогают жить другим». Пример достойного представителя общества петербургский омбудсмен сопроводила фразой: «Жизнь дается каждому, а старость — избранным». Между тем количество пенсионеров в Петербурге по сравнению с 2021 годом не изменилось. Уже в течение нескольких лет в Петербурге наблюдается превышение смертности над рождаемостью: родилось 50 663 ребенка, умерло 62 317 человек. В 2022 году петербуржцы стали больше регистрировать отношения, количество браков выросло на 16%. Пик пришелся на октябрь во время активной мобилизационной кампании.

Обсуждать городские реформы омбудсмен отказалась, заявив, что негативное мнение граждан о деятельности законодателей депутаты смогли ощутить самостоятельно. Злободневными темами 2022 года, по мнению госпожи Агапитовой, стали мобилизация и эвакуация жителей с территории ЛДНР и Украины.

«Вы, наверное, помните, что в начале частичной мобилизации в отдельных районах Санкт-Петербурга были замечены случаи массовой выдачи повесток жителям непосредственно у многоквартирных домов. На данное нарушение обратила внимание не только я, но и прокуратура. По результатам проверок главам администрации и военных комиссариатов двух районов были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона»,— рассказала уполномоченная по правам человека. Забегая вперед, стоит отметить, что после доклада депутат-яблочник Михаил Амосов уточнил, о каких именно районах идет речь. По информации аппарата УПЧ, предостережения выдавались главам Калининского района Сергею Петриченко и Невского района Алексею Гальчуку.

Всего по вопросам мобилизации в аппарат УПЧ поступило 659 обращений. Из них 80% содержали просьбу об изменении решения призывной комиссии и предоставлении отсрочки. Сначала это были обращения, касающиеся приоритетного порядка призыва на военную службу по мобилизации. Затем люди жаловались на изменение категории здоровья в собственных личных делах и на работу военных врачей. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что муниципалы в Петербурге разнесли около 68 тыс. повесток.

Представители УПЧ входят в состав призывных комиссий. В рамках весенней и осенней призывных кампаний 2022 года в Санкт-Петербурге на военную службу было призвано 464 человека, 27 732 призывника получили отсрочку от армии, большая часть из-за обучения. Освобождено от призыва было 7312 человек. Альтернативную гражданскую службу выбрали 46 петербуржцев.

Светлана Агапитова рассказала, что в 2022 году в Петербург прибыло 10 856 человек с территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины. Притом, что город не входит в состав субъектов, где присутствуют пункты временного размещения. Временное убежище в городе получили 2953 жителя Украины.

Около 600 идентичных обращений поступило в защиту художницы Саши Скочиленко, арестованной в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

«У Александры большая группа поддержки в разных городах. Заявители требовали дополнительных медицинских обследований, а также снятия ограничения на размер и вес принимаемых передач с безглютеновыми продуктами. Ограничений для девушки в СИЗО-5 не было и нет»,— отметила госпожа Агапитова. Омбудсмен рассказала, что посещала Александру два раза и решала имеющиеся у нее претензии с руководством УФСИН. Также госпожа Агапитова заверила, что проблем с питанием у девушки в СИЗО нет, а ее болезнь «не входит в перечень препятствующих нахождению под стражей».

Екатерина Рязанова

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