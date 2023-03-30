«Петро мир» перешел под новый контроль

Миллиардер Михаил Мирилашвили вышел из состава собственников оставшегося основного своего актива ООО «Петро мир», передав долю в 82% партнеру Сергею Медведеву (ранее его доля в компании составляла 5%). Эксперты по-разному глядят на сделку. Одни оценивают ее размер более чем в 4 млрд рублей исходя из управленческой оценки трех активов — крупных торгово-развлекательных центров Петербурга. Другие эксперты называют ее нерыночной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org / Amos Ben Gershom Фото: wikimedia.org / Amos Ben Gershom

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сделка по передаче доли юридически закреплена 28 марта 2023 года. Таким образом, в собственниках компании с самой большой долей в 87% оказался Сергей Медведев. Номинальная стоимость доли — 957 тыс. рублей.

С момента основания компании Сергей Медведев занимался юридическими вопросами и корпоративным правом. Доли других собственников не изменились. У Любови Кривоносовой и Дианы Деменко — по 5%, у Дениса Будкина и Руслана Линькова — по 1%. Оставшийся процент по 0,25% распределен между Василиной Катерюшкиной, Денисом Куровым, Тенгизом Михелашвили и Владимиром Нестеровым.

Кроме того, с февраля 2023 года ООО «Петро мир» находится в стадии реорганизации, к нему будет присоединена дочерняя компания ООО «Открытый Санкт-Петербург». У компании остается еще девять дочерних предприятий: ООО «Дубрава», ООО «Завод "Невский ламинат"», ООО «Капитал-Профит», ООО «ИСБ.А», ООО «ПЛК "Новый проект"», ООО «ПЛК», ООО «Ибица», ООО «Молодая гвардия» и ООО «СТЭК.Ком» (последние три — московские компании). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж ООО «Петро мир» за 2021 год составила 136,6 млн рублей, чистая прибыль — 236,5 млн.

Михаил Мирилашвили остается совладельцем ООО «Петроградец» (35,42%), ООО «Петро мир Инвест» (70%), через которое владеет ООО «Байкал Недра Гео» (проект освоения и переработки ультракалиевых руд с целью получения глинозема и сульфата калия на месторождении «Калюжное» в Бурятии).

ООО «Петро мир» принадлежат три торговых центра в Санкт-Петербурге: ТРК «Пик» на Сенной площади (26 тыс. кв. м арендопригодной площади), ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице (6,6 тыс. кв. м) и ТК «Озерки» (11,3 тыс. кв. м).

По словам вице-президента Becar Asset Management Ольги Шарыгиной, условия сделки могут быть самыми разными: обмен активами, рассрочка или иная форма. «Исходя из балансовой стоимости активов сделка могла составить около 2 млрд рублей. Если рассчитывать из чистой прибыли, то можно ориентироваться на вилку от 2 до 4 млрд рублей. Исходя из управленческой оценки перечисленных активов, которые есть у ООО "Петро мир", то стоимость этой доли могла бы быть и выше, так как все три объекта являются качественными, удачно расположены и были неплохо заполнены до СВО»,— поясняет эксперт.

Михаил Мирилашвили в 1990-е годы вел параллельно два крупных бизнеса: игорный и медийный. Бизнесмен был президентом корпорации «Конти», но после введения ограничений на игорный бизнес в 2009 году актив пришлось закрыть. Также он являлся президентом компании «Русское видео», закупавшей популярные телесериалы за рубежом. Кроме того, компания снимала собственное кино и получила лицензию на 11-й телеканал (ныне ТНТ). В начале 2000-х годов был создан холдинг «Петро мир», который объединил различные проекты Мирилашвили, в том числе и девелоперские.

В 2003 году господина Мирилашвили приговорили к 12 годам лишения свободы: его признали виновным в похищении людей. История была связана с похитителями его отца — Михаила Мирилашвили-старшего. В 2009 году он вышел на свободу, так как Верховный суд сократил срок наказания. После этого он с семьей переехал в Израиль.

Однако эксперты отмечают, что среди причин передачи бизнеса партнеру могут быть не только решения о выходе из российского актива ввиду отсутствия фактического управления. Госпожа Шарыгина предположила, что это реструктуризация своей собственности для того, чтобы иметь возможность как-то иначе распорядиться этими деньгами. Кроме того, есть вариант, что это внутренние договоренности между партнерами, которые решили, что дальше им не по пути.

«Михаил Мирилашвили отличается тем, что в разные годы владел разными активами в самых перспективных направлениях (тот же "ВКонтакте" чего стоит, доля этой соцсети принадлежала Михаилу с основания). Но при этом свои доли он продавал с выгодой для себя. Вполне вероятно, что бизнесмен решил освободить часть средств, чтобы со временем вложить их в новые направления, которые принесут большую, чем сейчас, прибыль»,— полагает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Это явно нерыночная сделка. Похоже на внутреннюю переброску долей между партнерами»,— считает Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP.

Алла Михеенко