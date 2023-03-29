Росстат оценил падение добычи газа за первые два месяца 2023 года в 13,5%

Добыча природного газа в России за январь и февраль 2023 года снизилась на 13,5% по сравнению с таким же периодом за прошлый год — до 98,9 млрд куб. м. Это следует из обновленной статистики Росстата.

В феврале добыча газа составила 46,8 млрд куб. м. — это на 13,5% ниже, чем в феврале 2022 года, и на 10,4% меньше, чем в январе 2023 года.

Производство сжиженного природного газа с начала года составило 5,1 млн тонн. Это на 9,5% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. В феврале производство СПГ достигло 2,5 млн тонн — на 5,6% меньше февраля 2022 года и на 2,1% меньше января 2023 года.

За 2022 год, по данным Минэнерго, экспорт российского газа упал на 30,7% — до 170,6 млрд куб. м, а добыча снизилась на 11,7% — до 673,8 млрд куб. м. По итогам 2022 года Россия сократила добычу газа на 18–20%, до 671 млрд куб. м. газа, говорил вице-премьер Александр Новак.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в этом году добыча газа в России снизится на 8% — до 620 млрд куб. м.

Анастасия Ларина