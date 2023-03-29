Дом с мезонинным

29 марта президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево встречу с членами правительства, на которой все участники мероприятия начали, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, с подлинным энтузиазмом, ранее не бросавшимся в глаза, агитировать население инвестировать в российскую экономику. Обычно сдержанный министр финансов Антон Силуанов, например, был даже активнее всех остальных.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

На совещании, казалось, с самого начала царил оптимизм.

— Известно, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику,— рассказывал Владимир Путин,— в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке — за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами востока и юга.

То есть ясно было сказано, что уход западных компаний исключительно благотворно влияет на развитие российской экономики.

И выяснялось, что экономике нужно просто еще немного помочь. Подтолкнуть ее, чтобы «усилить положительные тенденции» и «повысить ее эффективность».

Впрочем, российский президент не скрывал и своей озабоченности:

— Действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться.

Еще лучше поддержать экономику может, было отмечено, лишь динамика внутреннего спроса. И Владимир Путин сделал несколько принципиальных предложений, от которых теперь невозможно отказаться — ни ему самому, ни участникам совещания.

Похоже, что чем больше опасность негативных тенденций в среднесрочной перспективе, тем либеральней становятся эти предложения (а не наоборот, нет), и речи президента на первый взгляд начинают напоминать его же речи уровня 2002–2004 годов.

Судите сами:

— Нужно последовательно снимать структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность. Имею в виду узкие места в логистике, финансах, подготовке кадров и так далее. И конечно, нужно поддержать проекты, которые в первую очередь нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие России...

Причем Владимир Путин некомплиментарно высказался о состоянии технологического суверенитета России:

— Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остается слабой, к сожалению... Ниже уровня прошлого года. Прошу на это обратить внимание, это чрезвычайно важно! Первостепенная цель — восстановить наиболее пострадавшие отрасли, такие как автопром и лесопромышленный комплекс.

Таким образом, лесопромышленный комплекс был публично признан самой пострадавшей отраслью народного хозяйства (про автопром все и так было понятно).

— В то же время необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции. Решения по поддержке таких проектов приняты, в том числе имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку... Правительство разработало эти новые инструменты и своевременно это сделало, и инструменты, на мой взгляд, очень хорошие. Прошу не затягивать только с их внедрением... Мы говорили об этом в том числе и с министром промышленности и торговли, вице-премьером Денисом Мантуровым. Он обещал, что все донастройки будут сделаны в самое ближайшее время и процесс будет запущен. Надеюсь, что это и происходит.

Уверенности, конечно, нет.

Больше всего говорилось про то, где взять деньги:

— Конечно, ключевой вопрос для запуска бизнес-идей — это финансирование как со стороны банковского сектора, так и фондового рынка. Речь идет прежде всего об акционерном и так называемом мезонинном финансировании.

В речи Владимира Путина по мере обострения ситуации появляются новые слова, способные убаюкать излишнюю тревогу слушателей. «Мезонинное финансирование» — наверное, плохое дело таким красивым словом не назовут.

— Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, я здесь и воспроизводить их не буду, но все-таки они есть,— заметил президент.

Но потом решил воспроизвести, и хорошо: что-то такое человеку необходимо сейчас слышать каждый божий день, чтобы достойно отражать панические атаки на себя прежде всего самого.

— Скажу — вы сами знаете, но тем не менее,— реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает: 0,3%, 0,4%, 0,6%...— рассказывал Владимир Путин, и не то чтобы, конечно, волна блаженства разливалась по телу, а становилось все-таки как-то иначе.— Реальные располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличились на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении!

Да ну что вы, спасибо и за это!

— Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%! — продолжал президент.— По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит, реальные доходы граждан должны ускориться! Рассчитываю, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%.

И все мы тоже рассчитываем.

— Отмечу также, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Однако это и в этом случае не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены,— предостерегал Владимир Путин от излишнего оптимизма. Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест.

Но все-таки не к их количеству.

И о главном:

— По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 года. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии!

Это, конечно, все более сложная задача. Но надо же стремиться.

Вице-премьер Татьяна Голикова в своем выступлении поддержала оптимизм президента. А как иначе?

Между тем слово получил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «По вопросам финансового обеспечения всех наших планов»,— разъяснил Владимир Путин.

И вот тут выяснилось, что вся надежда-то на то, что населению должно помочь прежде всего оно само.

— Капитализация российского финансового рынка,— признал Андрей Белоусов,— по сравнению с предшествующим годом снизилась почти на 39%, а объем торгов...

Тут Владимир Путин кашлянул, но уверен, что не специально, и трудно было расслышать, но все-таки можно, если постараться.

—…на 41%,— договорил Андрей Белоусов.— Количество новых размещений акций упало с 11 в 2021 году до всего двух в прошлом. Обострился дефицит длинных денег — в том числе в связи с уходом иностранных инвесторов. Значительно упало доверие инвесторов — в том числе в связи с закрытием информации для участников рынка... Усилились риски, связанные с ростом неопределенности, в том числе из-за проблем с платежами и валютным рынком, поскольку фондовый и валютный рынки тесно связаны между собой.

Да, тут разворачивалась совсем другая картина.

Но выход есть.

— Предлагается ввести новый тип инвестиционных счетов для физических лиц,— рассказал Андрей Белоусов,— по развитию уже существующих инвестиционных счетов... Для данного типа счетов будут применяться налоговые льготы, как в виде вычета на внесенную сумму, так и в виде освобождения дохода от уплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц.— “Ъ”)...

Кроме того, предлагается «запустить программу долгосрочных сбережений граждан».

— Она будет формироваться за счет добровольных взносов гражданина и софинансирования со стороны государства,— пояснил Андрей Белоусов.— Договоры долгосрочных сбережений будут заключаться с негосударственными пенсионными фондами (которым все, видимо, доверяют как родным.— А. К.), которые находятся под жестким контролем со стороны Банка России. Администрирование будет вести казначейство.

Сразу стало спокойней на душе.

— Более того, внесенные гражданами средства будут застрахованы государством на сумму в два раза больше, чем по банковским вкладам, в размере 2,8 млн руб.,— рассказывал первый вице-премьер.— Кроме того, предлагается ввести институт долевого страхования жизни... Предлагается превратить этот страховой продукт в полноценный инвестиционный инструмент для граждан...

Деньги граждан понадобились государству — не в первый и не в последний раз. И Андрей Белоусов старался быть красноречивым, но подлинный дар красноречия неожиданно обнаружился у министра финансов Антона Силуанова («Я знаю, как вы относитесь к предложениям такого рода, но здесь все-таки особый случай»,— казалось, убеждал его президент.— А. К.).

Возникло даже опасение, что дела, быть может, и правда не очень хороши — если Антону Силуанову вдруг так изменила его обычная сдержанность.

Он казался, не побоюсь этого слова, задорным:

— Это все согласовано, это очень правильно, но я бы хотел сказать, как создать интерес к финансовым вложениям у наших граждан! Наши граждане — одни из основных инвесторов. И этот интерес был особо заметен в 2021 году. Количество инвесторов, наших обычных людей, составило 20 млн человек! Оно удвоилось по сравнению с 2020-м к 2021 году! Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился.

Конечно.

— Ситуация понятная, интерес снижается... Но то, что предлагается сейчас... Не просто возможность держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги!..

Еще бы потом иметь возможность и выложить.

— Первый вариант — для особо осторожных инвесторов!.. Это программа долгосрочных сбережений... То есть если люди не хотят рисковать, но хотят себе откладывать деньги при рождении ребенка на его образование... Или на покупку квартиры... Или на дополнительный доход в будущем... И получать... В среднесрочной, конечно, перспективе... Больше, чем на депозитах...

В том-то и дело, что в среднесрочной перспективе.

А она ведь, как было сказано в начале совещания, таит в себе опасности.

— Для людей, которые хотят рискнуть и больше заработать,— энергично продолжал министр финансов,— появляются новые инструменты индивидуальных инвестиционных счетов, где люди сами будут выбирать, ценные бумаги, в которые будут инвестировать, или могут обращаться в соответствующие управляющие компании (как будто с помощью банка они не могут это делать и сейчас.— А. К.)... Можно купить акции Сбербанка, инвестировать в «Газпром»!..— заманивал Антон Силуанов.— Люди сами будут принимать решения.

И не сложно представить, какие примут.

Андрей Колесников