Полеты вызвали посадки

Тверской райсуд Москвы вынес приговор бывшему замруководителя управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву. Он был признан виновным в получении крупных взяток от казахстанской авиакомпании «Зирпегеб» за разрешение полетов над территорией России. С учетом того, что Юрий Малышев уже отбывает восемь с половиной лет за получение взяток от трех российских авиакомпаний, за новое преступление ему добавили всего год строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из приговора, оглашенного судьей Ольгой Затомской, следовало, что Юрий Малышев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, связанной с вымогательством и в крупном размере). Данная статья предусматривает от 7 до 12 лет строгого режима с крупным штрафом. Как следовало из резолютивной части, судья сочла возможным назначить Юрию Малышеву не самое строгое наказание — чуть более восьми лет.

Ранее Юрий Малышев уже был осужден за взяточничество на восемь с половиной лет, поэтому путем частичного сложения наказаний суд определил экс-чиновнику в качестве конечного срока девять лет и шесть месяцев.

Судья также обязала его выплатить штраф в 950 тыс. руб. После освобождения Юрию Малышеву нельзя будет в течение шести лет занимать должности в органах госвласти и муниципалитетах.

На оглашении приговора в Тверском суде присутствовала супруга Юрия Малышева, однако она наотрез отказалась общаться с журналистами, как и сам бывший чиновник Росавиации.

Поскольку описательная и мотивировочная части приговора не оглашались, судья не сообщила, за что именно Юрий Малышев получил свой срок. Однако известно, что во второй раз бывший замруководителя управления регулирования перевозок Росавиации попал под следствие и суд за получение двух взяток от казахстанской авиакомпании «Зирпегеб».

Ее представителям требовалось одобрение на два разовых полета в воздушном пространстве России, один из которых пришелся на декабрь 2017 года, а другой — на июнь 2018-го. За выдачу разрешений Юрий Малышев получил от представителя «Зирпегеба» на личную карту в Сбербанке 200 тыс. и 126 тыс. руб.

По данным «Ъ», СКР пытался вменить чиновнику больше эпизодов, но подтвердить удалось лишь два из них. Юрий Малышев свою вину не признал.

Как сообщал «Ъ», в декабре 2020 года Юрий Малышев уже был осужден Черемушкинским судом за получение трех взяток: особо крупной (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двух крупных (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие, а затем и суд установили, что в период с 2017 по 2018 год Юрий Малышев получил более 4 млн руб. в виде взяток от представителей трех российских авиакомпаний: ЗАО «Стримлайн ОПС», ООО «Авиакомпания “Авиастар-ТУ”» и ООО iFly. Эти деньги предназначались чиновнику Росавиации за выдачу разрешений на совершение чартерных рейсов в Турцию, Египет и Таиланд.

Тогда же суд оштрафовал взяточника на 15 млн, запретив ему госслужбу на шесть лет. Адвокаты неоднократно обжаловали первый приговор, но их апелляции отклонялись Мосгорсудом. При этом суд указывал, что вина Юрия Малышева подтверждается как исследованными в суде первой инстанции документами, так и показаниями свидетелей. В частности, посредника во взяточничестве Евгения Романюка, сообщившего, что в 2018 году он несколько раз передавал деньги своему знакомому Малышеву от авиакомпаний, чтобы тот своевременно согласовывал их заявки на полеты.

Показания дали и взяткодатели — Леонид Кошелев, который до августа 2018 года работал генеральным директором ЗАО «Стримлайн ОПС», и руководитель iFly Евгений Филатов. Последний, кстати, из 4 млн руб. занес чиновнику через посредника больше половины.

Сейчас обвинительные приговоры вынесены в отношении практически всех участников коррупционной схемы. Так, например, Евгений Филатов получил три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в 6,48 млн руб.

Алексей Соковнин