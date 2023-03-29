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Раскольническая православная церковь Украины назначила наместника в Киево-Печерской лавре

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний удовлетворил просьбу архимандрита Авраамия (Лотыша), поручив ему исполнять обязанности наместника в Киево-Печерской лавре. Об этом отец Авраамий сообщил в видеообращении на YouTube-канале ПЦУ.

Фото: Православна Церква України / youtube.com

Фото: Православна Церква України / youtube.com

«В последнее время, особенно в эти месяцы и недели, все мы почувствовали боль и отчаяние из-за событий, которые происходят с нашей обителью. Нас до сих пор пытаются убедить, что единственная причина этих событий — отношение государства. Однако следует честно признать — наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались»,— заявил архимандрит.

По его мнению, представители Украинской православной церкви (УПЦ), которые сегодня, 29 марта, по настоянию властей Украины должны покинуть лавру, вместо диалога демонстрировали закрытость и угрозы.

Архимандрит заявил, что видит в происходящем побуждение признать реальность существования на Украине поместной православной церкви. Он напомнил, что Священный синод Константинопольской православной церкви и ее глава патриарх Варфоломей предоставили ПЦУ автокефальный (поместный) статус. Отец Авраамий призвал священнослужителей остаться в лавре в составе ПЦУ под омофором митрополита Епифания.

Ранее сегодня наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел заявил, что служители монастыря подали иск в суд Украины, чтобы оспорить требование о выселении из обители.

10 марта Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта. Решение объяснили найденными нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Власти Украины поясняли, что речь идет о выселении некоторых руководителей лавры, а не всех монахов. Они также предлагали монахам перейти в ПЦУ, основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической.

Подробнее — в материале «Крестный уход».

Эрдни Кагалтынов

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