Убыток Банка России вырос за 2022 год в 27 раз — до 721,7 млрд рублей

Банк России в 2022 году получил убыток в размере 721,7 млрд руб. — в 27 раз больше убытка за 2021 год (26,3 млрд руб.). Это следует из годового отчета регулятора. Как указывает ЦБ, такой показатель сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами.

Убыток ЦБ от продажи акций банка «Открытие» и от внесения акций Московского индустриального банка в качестве взноса в имущество Агентства по страхованию вкладов составил 53% от всего убытка — 382,2 млрд руб. Кроме того, за год ЦБ получил чистые расходы в размере 315 млрд руб. из-за нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов.

Средства клиентов российских банков в иностранной валюте за год сократились $67 млрд или на 27%, а их доля уменьшилась до 16% с 25%, следует из отчета ЦБ.

Объем обналичивания денег в банковском секторе за год вырос на 3% — до 64 млрд руб. Объем средств, выведенных за рубеж по подозрительным основаниям, сократился на 16% — до 36 млрд руб.

Число банков с долей нерезидентов в уставном капитале более 50% за 2022 год уменьшилось на шесть — до 60. Уставный капитал действующих банков с участием нерезидентов составляет 3,0459 трлн руб.

Из-за санкций через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году было передано сообщений более чем в три раза больше, чем в 2021 году. За год к СПФС подключились 130 банков и компаний. Сейчас ей пользуются 462 организации.

Анастасия Ларина