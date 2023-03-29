Верховный суд поставил точку в деле о сговоре при озеленении проспекта Ленина в Челябинске

Комитет дорожного хозяйства Челябинска не смог добиться пересмотра решения по делу о сговоре при озеленении проспекта Ленина. Верховный суд РФ отказал ведомству и другим участникам антиконкурентного соглашения в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2021 года управление ФАС России по Челябинской области выявило сговор между комитетом дорожного хозяйства и 10 хозяйствующими субъектами, среди которых ООО «Артур», ООО «Научно-производственное объединение „Сад и огород“» и восемь индивидуальных предпринимателей. Антимонопольное ведомство установило, что чиновники, пытаясь избежать проведения торгов, искусственно разделили работы общей стоимостью 3,3 млн руб. на небольшие контракты. При этом все договоры имели единую форму, предмет и заключены в один промежуток времени. На одном из совещаний руководитель комитета представил сотрудника НПО «Сад и огород» и сообщил, что организация будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Эта компания поручила найти подрядчиков одному из ИП, который в дальнейшем самостоятельно исполнял контракты от имени других компаний, а также координировал их действия. Один из предпринимателей во время рассмотрения дела подтвердил, что хозяйствующие субъекты сами распределили между собой участки, где сажать деревья. Письменные запросы на коммерческие предложения от комитета не поступали, их подготовили и передали уже после заключения контрактов.

Суды всех инстанций подтвердили факт сговора, согласившись, что при наличии ранее оговоренного комитетом условия о том, что конкретная компания будет сажать деревья, дальнейшее заключение контрактов с другими подрядчиками, которые вели деятельность не самостоятельно, свидетельствует об ограничении конкуренции. Возможность поставки деревьев и выполнении работ фактически была предоставлена ограниченному кругу лиц. За нарушение закона о защите конкуренции должностному лицу комитета и хозяйствующим субъектам назначены штрафы на общую сумму 438 тыс. руб. Суды также подтвердили их законность.