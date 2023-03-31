Красоте и здоровью прописали развитие

В минувшем году на юге России объемы оказания медуслуг росли, несмотря на объективные сложности. Так, например, в Ростовской области, объем медуслуг составил почти 30 млрд руб., на 4% больше, чем годом ранее. А емкость южного рынка эксперты оценивают в сотни миллиардов рублей. Для того, чтобы не снижать темпов, представители медицинского бизнеса региона ищут новых поставщиков, воспитывают кадры и инвестируют в проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По информации Ростовстата, в 2022 году на Дону объем оказания медицинских услуг составил 29,6 млрд руб. — на 4% больше, чем в 2021-м

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По информации Ростовстата, в 2022 году на Дону объем оказания медицинских услуг составил 29,6 млрд руб. — на 4% больше, чем в 2021-м

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года проректор по научно-исследовательской работе Кубанского государственного медицинского университета Андрей Редько заявил на конференции в Краснодаре, что в России емкость рынка медицинских услуг, по самым скромным подсчетам, составляет 4 трлн руб. «Только в Краснодарском крае он достигает примерно 200 млрд руб., — уточнил эксперт. — Это астрономические деньги. Поэтому даже при каких-то экономических сложностях в стране люди тратили, тратят и будут тратить деньги на здоровье. Задача частной медицины — повышать качество услуг и сервис (так), чтобы люди голосовали рублем».

По информации Ростовстата, в 2022 году на Дону объем оказания медицинских услуг составил 29,6 млрд руб. — на 4% больше, чем в 2021-м. И есть предпосылки к росту показателя: по информации областного правительства, в минувшем году количество выданных лицензий на медицинскую деятельность в регионе увеличилось на 47,2% (832 лицензии против 565 в 2021-м).

По словам доктора экономических наук, профессора Александра Полиди, сегодня частная медицина в России вообще и на юге в частности находится на стадии структурного разделения рынка. «Условно говоря, мы видим два полюса развития — сетевые и нишевые частные медицинские компании, — поясняет эксперт. — Сетевые, которые оказывают широкий спектр услуг, представлены как федеральными компаниями («Инвитро», «Сова», «Эскулап»), так и региональными, которые начинают экспансию в другие субъекты («Евромед Краснодар», «Ситилаб»)».

У частников много работы

Господин Полиди добавил, что другой «полюс» — это нишевые частные клиники и медцентры, которые специализируются на отдельных услугах и закрывают узкие потребительские категории спроса. Например, такие, как хирургия, стоматология, педиатрия. Услуги компаний этой категории обладают высокой степенью кастомизации и уникальности. Стимулы для развития отрасли сохраняются.

При этом частная медицина остается и одной из самых информационно закрытых территорий. В большинстве донских клиник просто отказались отвечать на запросы BG. А ответившие эксперты были весьма осторожны в оценках и комментариях. Так, Ирина Буштырева, главный врач «Клиники профессора Буштыревой» (один из ведущих частных медцентров Ростова), рассказала, что в прошлом году загрузка коечного фонда оставалась максимальной на протяжении всех месяцев. «Для нашей клиники 2022 год стал достаточно успешным: мы закупили новое оборудование, расширили перечень услуг, — поделилась главврач. — Мы по-прежнему оказываем услуги по поддержанию женского здоровья, детской гинекологии, репродуктивного здоровья. Также действуют геронтологические программы для пожилых людей. У нас есть пациентки, которые наблюдаются в нашей клинике в четырех и пяти поколениях».

Соучредитель ООО «Моя клиника», врач-отоларинголог Мария Евдокимова сообщила, что у них количество посещений в прошлом году выросло вдвое, но точных цифр не привела. «Мы не ощутили сильное влияние санкций на медицинский бизнес, — подчеркнула госпожа Евдокимова. — И так в основном в нашей сфере, судя по общению с другими собственниками бизнеса. Спрос на медицинские услуги зависит от многих факторов — сезонность, вспышки заболеваний, например, в октябре-декабре был резкий рост заболеваемости гриппом. А весной 2022-го людям требовались услуги психотерапевта, и увеличилось количество назначений антидепрессантов».

Мария Евдокимова признала, что существенной проблемой для отрасли остается дефицит кадров. По ее мнению, все дело в специфике врачебного труда: для того, чтобы доктора обеспечить квалификацией, необходимо минимум 10 лет, в то время как в других профессиях процесс обучения составляет два-три года. «Врачей всегда не хватает. Если ознакомиться с соотношением вакансий и резюме, мы увидим, что количество вакансий всегда выше. Более того, часто врачи работают в нескольких местах одновременно. Это связано и с высокой потребностью населения во врачах, и с длительностью обучения, и со сложностями работы»,— пояснила госпожа Евдокимова.

По словам Ирины Буштыревой, чтобы решить кадровую проблему, в прошлом году они проводили конкурс на замещение вакантных должностей. «Единственное направление, где не хватает специалистов для нашей клиники — это педиатрия, — уточнила главврач. — Пока такие специалисты, по большей части, остаются самозанятыми и работают в формате частных визитов к пациентам. К сожалению, при таком подходе качество оказанных услуг, как правило, ниже, чем в случае визита к пациенту работника клиники. Например, если ребенок родился в наших стенах, то мы внимательно следим за его здоровьем и “доводим” до школы».

По словам опрошенных BG представителей отрасли, такая угроза, как ограничение поставок оборудования и медикаментов, была быстро устранена. Эксперты заметили, что импортозамещение в медицине проходит довольно интенсивно: появляются новые отечественные расходные материалы и препараты, необходимые, в частности, в акушерстве и педиатрии. Дружественный России азиатский рынок предоставляет возможности для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов.

Косметология повернулась к отечественному

В частной медицине нишевым направлением является косметология, которая развивается на юге, преодолевая объективные трудности. Аналитики BusinesStat отметили, что вплоть до 2022 года в регионах России косметологические клиники использовали, в основном, импортную продукцию. Из-за рубежа, в частности, поставлялись препараты для инъекций и оборудование для аппаратной косметологии. Именно такие учреждения прежде других столкнулись с оттоком клиентуры, отметили опрошенные BG эксперты.

По мнению Александра Полиди, сейчас в косметологии и бьюти-индустрии основное направление развития — наращивание технологичности процедур и доступности их для потребителей. «Сложно оценить объем рынка этой отрасли на юге из-за большой доли несистемной розницы, которая со временем будет сокращаться», — уверен эксперт.

Елена Кибалова, директор клиники «GEN красоты» и центра «Посольство красоты» (принадлежат ростовской предпринимательнице Ирине Узденовой), подтвердила BG, что в прошлом году темпы роста замедлились. «Как и весь бизнес в стране, мы наблюдали спад клиентской активности в феврале-марте и сентябре-октябре прошлого года, — сказала госпожа Кибалова. — Эти периоды снизили наш ежегодный стабильный темп прироста». При этом дефицита продукции и оборудования донские косметологи не ощутили.

Ценовые скачки наблюдались, но, например, для «GEN красоты», как крупной клиники, поставщики зафиксировали цены на закупки. Это позволило ей сохранить прежние цены на свои услуги. «Единственная компания, которая приостановила работу (в России), это — американская Allergan, — заметила Елена Кибалова. — Ключевые игроки Европы остались с нами. И мы уважаем их позицию, потому что эти компании выпускают препараты, в том числе для лечения. Тот же “Диспорт” компании Ipsen, ботулотоксин для коррекции морщин в косметологии, например, широко применяется в лечении детей с заболеваниями ЦНС (центральной нервной системы)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году стоимость косметических и косметологических продуктов поднялась на 10-20%, что привело к небольшому, до 10%, росту стоимости отдельных услуг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В прошлом году стоимость косметических и косметологических продуктов поднялась на 10-20%, что привело к небольшому, до 10%, росту стоимости отдельных услуг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В своем интернет-магазине компания увеличила ассортимент уходовой косметики российского производства. В 2022-м производство косметики в России росло интенсивно. «Выявились новые удачные бренды с хорошими формулами, качественными составами, на отечественной сырьевой базе, — отметила госпожа Кибалова. — Сейчас примерно 15% выручки интернет-магазина обеспечивает отечественная продукция».

По наблюдениям владелицы ростовского салона красоты Weekend Елены Буграновой, в прошлом году стоимость косметических и косметологических продуктов поднялась на 10-20%, что привело к небольшому росту, до 10%, стоимости отдельных услуг. В этом салоне также стали чаще применять российскую продукцию. «Мы по-прежнему продаем товары иностранного производства, — пояснила госпожа Бугранова. — Но в прошлом году мы пополнили ассортимент отечественными свечами, диффузорами, бижутерией. Также в косметологическом сегменте мы использует российский препарат “Миоток”, который создан на основе ботулотоксина. Он борется с морщинами и повышенной потливостью, хорошо себя зарекомендовал».

Предпринимательница добавила, что в 2022 году они увеличили выручку на 20%, однако абсолютных показателей приводить не стала. В качестве основной причины роста Елена Бугранова назвала миграцию, которая обеспечила приток клиентов в салон. «Мы не только оказываем парикмахерские услуги, но и имеем медицинскую лицензию, —пояснила госпожа Бугранова. — У нас работают врачи — специалисты в инъекционной косметологии, нитевых лифтинговых операциях».

Екатерина Шибакова, владелица ООО «ДНК» (специализируется на оптовой торговле косметикой и косметологическими препаратами), сообщила, что у них за минувший год выручка выросла на 23%. Она также не стала раскрывать точные финансовые показатели. Основной ассортимент компании составляет отечественная продукция. «Уход иностранных брендов скорее сказался положительно, потому что специалисты повернулись лицом к российским препаратам, — заметила госпожа Шибакова. — Спрос на нашу продукцию растет. Сейчас у нас идет этап завоевания лояльности пациентов, которые раньше предпочитали иностранные препараты».

Среди проблем отрасли предпринимательница отметила дефицит игл, полиграфии, стеклянных шприцев. Так как эти товары не производились в России, покупатели переориентировались на Китай, что привело к усложнению логистических цепочек, удлинению сроков поставок и росту цен.

Соосновательница бренда и креативный директор группы компаний E.Mi Екатерина Мирошниченко согласилась, что западные санкции стали серьезным испытанием, поскольку нарушились прежние логистические цепочки и сроки доставки. Однако ситуацию удалось урегулировать. «Весна стала периодом максимальной нагрузки и серьезной проверкой на прочность всех производственных процессов, — отметила госпожа Мирошниченко. — Ажиотажные закупки, отгрузки сверх плана подняли градус нагрузки до предельных значений. Лето и осень 2022 года отличились небольшим падением, увеличившимся после перетарки основными товарами. Также повлияли и события осени, спровоцировав отложенный спрос до ноября-декабря 2022 года».

Екатерины Мирошниченко добавила, что 2022-й по-разному повлиял на отдельные направления бизнеса: некоторые каналы продаж демонстрировали стагнацию, другие активно росли. «В отдельных направлениях прирост выручки превысил 400% год к году», — уточнила эксперт.

Учесть риски, увидеть возможности

Большинство опрошенных BG компаний среди основных рисков, с которыми сталкивается частная медицина, косметология и бьюти-индустрия, назвали высокую волатильность валют, рост стоимости расходных материалов и новые санкции.

«Велики также риски нехватки лекарств, которые лучше подходят для пациентов, — сказала Мария Евдокимова. — В нашей стране огромное количество ресурсов, которые мы не использовали в полной мере. Например, нет глобальной поддержки науки, что жизненно необходимо для разработки лекарственных препаратов. Нужна тотальная поддержка государства в этих вопросах, потому что такие инвестиции очень долгие».

Госпожа Евдокимова сообщила, что они не собираются отказываться от планов по развитию. «Моя клиника» намерена развивать косметологию. Для этих целей купили лазер с использованием кредитной линии. Окупить вложения компания планирует в течение двух лет, поделилась госпожа Евдокимова. Объем инвестиций в новое направление она не назвала.

«Клиника профессора Буштыревой» в ближайшее время откроет центр репродуктивной медицины. «На рынке преобладает тренд на семейную медицину, когда все члены семьи могут получить квалифицированную помощь в одном месте. Этот тренд мы учитываем в развитии», — заверила Ирина Буштырева.

Елена Кибалова (из «GEN красоты») в качестве возможного риска отметила рост стоимости расходных материалов для парка аппаратной косметологии.

«Мы — золотые партнеры южнокорейских концернов Lutronic и Classys, — объяснила госпожа Кибалова. — И все расходные материалы мы закупаем только оригинальные, из-за рубежа. Ценообразование в клинике напрямую зависит от курса валюты и новых реалий логистики. Избегать повышения цен нам помогает плановое увеличение складских запасов. Благодаря этому мы пережидали скачки курса в прошлом году, не увеличивая цены».

В текущем году в планах компании приобретение трех новых косметологических аппаратов и запуск нового направления услуг. Объем вложений, которые компания планирует окупить за два года, здесь не назвали.

Елена Бугранова рассказала BG, что в 2023 году планируют перезапустить сайт, сделать его более современным. «Добавим возможность записи на прием через этот ресурс. Пересматриваем систему мотивации для администраторов. Думаю, на эти цели мы направим около 1 млн руб.», — поделилась планами госпожа Бугранова.

«ДНК» от продажи косметологической продукции переходит к ее производству. В апреле 2023 года компания планирует запустить в Ростове-на-Дону собственное производство препарата для аппаратной косметологии. «Мы уже получили лицензии на торговые знаки, — сообщила Екатерина Шибакова. — Срок окупаемости этого проекта составит порядка шести месяцев, рынок сбыта определен. Также в 2023 году мы намерены развивать направление маркетплейсов. Уже создали для него отдельный бренд. Планируем также коллаборации с другими производителями, например, из Санкт-Петербурга, Москвы и Томска. Мы объединяемся с предприятиями, потому что сейчас так легче сделать что-то интересное и выжить на рынке».

В E.Mi запланировали развитие технологий для расширения ассортимента. Как рассказала Екатерина Мирошниченко, ГК будет наращивать объем товаров для смежных сегментов — уход, восстановление и SPA. «Продолжаем поиск лучших практик, в том числе внутри страны, среди производителей сырья и компонентов, научных институтов, готовых погружаться в бьюти-проекты и индустрию красоты. Для этого выделены существенные средства из собственных резервов компании», — пояснила госпожа Мирошниченко.

По мнению Александра Полиди, сегодня на юге России у частной медицины и косметологии есть предпосылки для развития. Так, для клиник возможной стала работа с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, что позволяет и их пациентам лечиться по ОМС. «Это увеличило возможность конкуренции (частников) с бюджетными медучреждениями. Частные игроки заинтересованы в развитии данного направления», —

отметил эксперт. Он добавил, что в условиях, когда государственная система здравоохранения может сталкиваться со сложностями в финансировании, у частной медицины есть преимущество для развития. Несмотря на возможное снижение доходов населения, ключевая аудитория частных клиник, не будет отказываться от их услуг. Особенно это касается социально активных людей в возрастной категории 25-40 лет, которым крайне важно сохранить не только здоровье, но и работоспособность. Для усиления взаимоотношений с такой аудиторией медицинские и косметологические клиники юга проводят маркетинговые акции, применяют системы кэшбэков, дисконтные и подарочные сертификаты.

«Для южных регионов дополнительным драйвером развития частной медицины и косметологии является мощный миграционный приток. Особенно это актуально для такой курортной территории, как Краснодарский край: там, помимо собственного населения, ежегодно отдыхают и пользуются услугами косметологов и медиков около 16 млн туристов», — резюмировал Александр Полиди.

Георгий Александров