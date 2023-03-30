Движения сибирских сбережений

Депозитный портфель жителей Сибири в ушедшем году, несмотря на существенные рыночные перемены, вырос на 13% и заложил базу для оптимистичных прогнозов на 2023 год. Эксперты рассчитывают на продолжение положительной динамики рынка, при этом драйвером роста в этом году станут рублевые депозиты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года доля валютных вкладов в Сибири снизилась с 9% до 5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По итогам 2022 года доля валютных вкладов в Сибири снизилась с 9% до 5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошедшем году, несмотря на турбулентность российского финансового рынка, динамика депозитного портфеля как по России в целом, так и в Сибирском федеральном округе (СФО) оказалась положительной. Сибирское главное управление Банка России сообщает, что за 2022 год средства населения, привлеченные банками на территории СФО с учетом счетов эскроу, увеличились на 13,7% (без учета счетов эскроу — рост на 13,1%). «Во всех регионах СФО прирост вкладов превышал среднероссийский уровень (5,4%)»,— отмечает СибГУ БР. Такая ситуация сложилась в результате высокой концентрации валютных вкладов в Москве и Санкт-Петербурге, переоценка которых за счет прошлогоднего падения курса валют США и ЕС заметно затормозила рост консолидированного федерального депозитного портфеля. По итогам 2022 года изменилась и структура сбережений физических лиц: доля валютных вкладов в СФО снизилась с 9% до 5% — примерно в равной пропорции со всей Россией (с 20% до 11%).

Итоги начала

Стабилизация ситуации на рынке банковских услуг во второй половине 2022 года и положительная годовая динамика депозитного портфеля России и Сибири дают основания для осторожного прогноза дальнейшего роста объемов вкладов физических лиц. По сообщению СибГУ БР, по СФО в январе 2023 года наблюдалось некоторое снижение этих объемов (с 36 814,6 млрд руб. до 35 788,3 млрд руб.).

При этом с начала 2023 года в крупнейших банках страны постепенно снижались средние максимальные ставки по рублевым вкладам. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова со ссылкой на данные Банка России говорит об уменьшении процентов с 8,13% до 7,67% годовых. Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось.

Тем не менее коммерческие банки, анализируя итоги двух первых месяцев года, говорят о продолжении роста портфеля своих вкладов. Так, в Сибирском банке Сбербанка объем вкладов физлиц на 1 марта 2023-го составляет около 161,2 млрд руб. с ростом от начала года на 2,4%. Банк ВТБ отмечает, что в начале марта тренд на увеличение портфеля вкладов продолжается, при этом драйвером роста и в этом году остаются рублевые депозиты. Это подтверждается результатами первых двух месяцев — объем вкладов в рублях растет опережающими темпами, размещаются как новые средства, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов.

Кратный рост процентных ставок весной прошлого года позволил сибирским вкладчикам получать доходность вплоть до осени — даже в то время, когда ключевая ставка Банка России перестала измеряться дву­значными значениями. Однако срочные вклады, оформленные год назад, до сих пор оказывают влияние на совокупный депозитный портфель ряда кредитных организаций. По окончании таких договоров вкладчики получат доходность, равной которой уже нет на сегодняшнем рынке, и встанут перед выбором лучшего финансового инструмента из имеющихся.

Антон Белянский считает, что полная картина будет понятна по итогам марта, так как в период действия высоких ставок банк «Левобережный» предлагал вклады на год — сейчас их срок еще не закончился. «На сегодняшний день большая часть вкладов все же переоформляется на новый срок под действующие ставки, а клиенты, которые закрывают вклады, объясняют это своими потребностями — покупка авто, квартиры, ремонт и т.д.»,— комментирует эксперт.

Приоритеты сбережений и накоплений

Прошедший год дал сибирским вкладчикам немало поводов для выбора и пересмотра параметров своих доходных инструментов. Практически весь год клиенты банков искали вклады, наилучшие с точки зрения текущей и долгосрочной доходности. «Весной 2022 года, после повышения ключевой ставки Банка России до 20%, многие клиенты переоформили средства с текущих счетов на срочные, в июне и сентябре часть клиентов пролонгировали трехмесячные вклады, некоторые переводили деньги на текущие счета. В сентябре был отмечен небольшой отток рублевых сбережений, а в октябре — декабре вклады продолжили рост»,— говорит начальник экономического управления СибГУ БР Евгений Хацкевич.

В результате на сегодняшний день приоритетами сбережения жителей сибирских регионов стали рублевые краткосрочные (до одного года) вклады и накопительные доходные счета, открытые в отечественной валюте.

В Сибирском банке Сбербанка клиенты чаще всего открывают срочные вклады от одного до трех месяцев, при этом вклады со свободным взносом-снятием средств преобладают как в объеме привлеченных средств, так и в количестве счетов в общей структуре портфеля. Вклады на сумму от 100 до 400 тыс. руб. по состоянию на 1 марта 2023 года в общей структуре портфеля составляют более 21%. На втором месте — вклады объемом от 1 до 2 млн руб., их доля в портфеле — более 19%.

Снижение интереса к вкладам в традиционных зарубежных валютах — долларах и евро — отмечают все участники рынка. На этом фоне заметен рост объемов вложений в других валютах, в частности — юанях. По мнению ВТБ, такие депозиты используются вкладчиками для диверсификации своих доходных активов. Банк на примере своего портфеля подтверждает приоритет краткосрочных вкладов. «В Сибири чаще всего открываются вклады на срок от полугода до года, на них приходится порядка половины от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% размещены на срок до полугода»,— сообщает ВТБ. По данным банка, средний размер депозита жителя Сибири составил 1,4 млн руб., а на накопительных счетах сибиряки в среднем хранят суммы в размере около 80 тыс. руб.

«Вкладчикам интересны накопительные счета, по которым высокая ставка — такая же, как по вкладу, но нет ограничения по приходным и расходным операциям»,— отмечает начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Антон Белянский.

Руководитель розничного направления банка «Акцепт» Александр Фролов говорит, что почти половина клиентов размещает средства на один год, более 40% — на срок менее года, около 6% клиентов открывают депозиты на более долгий период. «Более 90% вкладов — в рублях»,— говорит господин Фролов.

Доходное будущее

Рынок банковских вкладов, показавший положительную динамику даже в условиях пертурбаций 2022 года, имеет хороший потенциал роста и в текущем году. Поведение Банка России в форс-мажорной ситуации дает вкладчикам спокойствие за сохранность своих сбережений и надежду на их рост, считают участники рынка. «Наш прогноз — вклады в этом году, так же как в прошлом, будут востребованы у населения. Что же касается процентных ставок, то мы не ожидаем в настоящий момент значительных движений по ключевой ставке со стороны Банка России — соответственно и рынок будет вести себя так же»,— считает Антон Белянский. 17 марта 2003 года Банк России вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, которая сейчас достигает на рынке 9,5% годовых»,— прокомментировала ситуацию Наталья Тучкова. По прогнозам ВТБ, общий объем пассивов физлиц в розничной банковской системе по итогам первого квартала сохранится на уровне 36,6 трлн руб., а по итогам года возможен рост рынка на 5,9% — до 38,78 трлн руб.

Игорь Степанов