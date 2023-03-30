Продажи новых автомобилей в Сибири в первые два месяца 2023 года упали на 55% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Почти на 80% просела реализация брендов Kia и Hyundai, на 25% — Lada. Как отмечают эксперты, снижение активности на рынке автопродаж обусловлено ростом цен на автомобили до 30% и уходом из России ряда автоконцернов. Эти факторы привели к изменению структуры продаж, где сегодня наблюдается кратный рост доли китайского автопрома.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год стоимость импортных новых машин в Сибири выросла на 30%

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ За год стоимость импортных новых машин в Сибири выросла на 30%

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Сибирском федеральном округе в январе и феврале 2023 года было продано 5,8 тыс. новых автомобилей, тогда как за аналогичный период годом ранее — 13,1 тыс. (–55% год к году). Сильнее всего сократилось количество сделок у брендов Kia и Hyundai — на 80% и 79% соответственно, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Продажи Lada упали на 25%.

Во многом снижение активности на рынке обусловлено увеличением стоимости новых автомобилей. Так, по данным Росстата, в феврале 2023 года стоимость импортных новых машин в Сибири выросла по сравнению с февралем 2022-го на 30%, отечественные марки подорожали на 25%.

«Основным фактором повышения цен легковых автомобилей стало состояние неопределенности в части будущих поставок, возникшие сложности с логистикой и импортом не только самих автомобилей, но и их комплектующих, а также волатильность валютного рынка»,— считает эксперт по легковым автомобилям «Альфа-лизинг» Денис Кокорышкин.

В основном цены выросли на автомобили тех брендов, которые лишились поставок или возможности производства в России, отмечает он. Китайские производители также выровняли свое ценообразование на рынке вслед за корейскими и японскими брендами. Меньше всего подорожали отечественные автомобили.

На все лады

В структуре продаж лидером из числа брендов в январе-феврале 2023 года в Сибири, как и год назад, стала Lada — всего было продано 1,8 тыс. автомобилей. На втором месте впервые оказался автоконцерн Chery — автомобилей этой марки было продано 798 штук (+36% год к году), третье место также в первый раз занял Haval — реализовано 458 штук (–1%).

В январе этого года бренд Lada стал самым востребованным у покупателей автомобилей в регионах Сибири. По данным сервиса «Сберавто», его предпочли 38% пользователей. На втором месте оказался китайский бренд Chery (24%).

Основными причинами крепких позиций российских марок на рынке Сибири эксперты называют стабильное производство, относительно низкую цену в сравнении с иномарками, разработку и постановку на конвейер новых моделей (речь идет, например, о Lada Vesta NG), а также в целом в 2023 году отсутствие зарубежных конкурентов в сегменте легковых седанов. Бывшие лидеры рынка, такие как KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, в данный момент не производятся и не импортируются в Россию, а бренды из дружественных стран пока что только анонсируют появление подобных моделей, говорит генеральный директор «Сберавто» Илья Федорченко.

По дороге из Поднебесной

Параллельный импорт работает, но он пока не может удовлетворить спрос всех российских потребителей: по этой схеме в страну ввозятся в основном автомобили высоких ценовых сегментов, а автомобили массового сегмента невыгодно ввозить продавцам, полагают аналитики. Спрос на иномарки в 2023 году удовлетворяется в основном за счет китайских брендов, доля которых в Сибири выросла втрое — с 12,1% (в январе-феврале 2022-го) до 39,2% (в январе-феврале 2023 года).

Южнокорейские бренды, напротив, в начале 2023 года снизили долю до 18,9% (годом ранее показатель составлял 22,5%), говорится в отчете «Авито авто».

К примеру, продажи китайской Exeed в Сибири в начале 2023 года выросли более чем в 3,5 раза, всего их было продано в январе-феврале 244 шт. вместо 67 за тот же период прошлого года.

Значительное увеличение спроса в 2023 году на автомобили китайских брендов отмечается среди представителей корпоративного сегмента — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые нашли замену ушедшим европейским, японским, корейским и американским маркам. Так, за январь-февраль 2023 года доля китайских легковых автомобилей в портфеле «ВТБ Лизинг» выросла в четыре раза и составила 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«2023 год обещает пополнение модельных рядов китайских брендов, поэтому можно прогнозировать, что в текущем году их доля на рынке увеличится»,— полагает Илья Федорченко.

Японцы с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом в регионах Сибири в январе 2023 года также сократились — падение составило 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в округе было реализовано 44 тыс. подержанных авто вместо 46 тыс. годом ранее.

Несмотря на общее снижение, продажи подержанных Toyota за год выросли на 1,5%. В сегменте подержанных автомобилей эта марка стала самой популярной. На втором месте по числу сделок — Lada, однако их было продано на 14% меньше, чем год назад, на третьей строчке — Honda, автомобилей этого бренда было реализовано на 15% больше.

В структуре предложения автомобилей с пробегом на «Авито авто» в Сибирском федеральном округе в начале 2023 года 47,6% пришлось на модели японских марок, 18,4% — на модели отечественных производителей, 11,6% — на модели южнокорейских брендов.

Стоимость автомобилей с пробегом в Сибири в феврале 2023 года также подросла, за год цены увеличились, по данным Росстата, в среднем на 10%. Сильнее других (+14%) росли в цене те легковые авто, выпуск которых прекращен в России, а по каналам параллельного импорта поставок в тех же рыночных сегментах почти нет. Речь в первую очередь о Renault Duster, Hyundai Solaris и Creta.

«Размеры вторичного рынка автомобилей в России остаются почти на порядок больше, чем объемы ритейла новых автомобилей. Однако в силу снижения производства внутри России, сложностей с логистикой и финансовыми коридорами падает количество сделок и по легковым авто с пробегом. По разным оценкам, в текущем году это снижение может составить 9–10%. Естественно, что дефицит предложения будет способствовать дальнейшему росту цен»,— рассказывает руководитель «Открытие авто» Марина Дембицкая.

По словам эксперта, наибольшая индексация стоимости произойдет на «свежие» иномарки возрастом до трех лет и ценой в 1,5–2 млн руб. А вот в более дорогих (выше 3 млн руб.) сегментах возможны корректировки цен в сторону уменьшения — за счет расширения поставок по параллельному импорту. «Эти предположения останутся справедливы только в рамках относительно стабильного курса рубля и отсутствия изменений в таможенном и налоговом законодательствах»,— добавляет госпожа Дембицкая.

Автомобиль как роскошь

Перестановка сил на автомобильном рынке и ценовые «качели» влияют на поведение потребителей. По данным опроса «Сберавто», посвященного ожиданиям потребителей от авторынка в 2023 году, около половины респондентов (49%) не собираются менять автомобиль в текущем году, а 30% заявили о намерении приобрести новое транспортное средство, однако не уверены, что смогут воплотить желаемое в реальность.

«Эти данные позволяют говорить о том, что потребители не располагают средствами для покупки нового, либо не готовы менять привычные иномарки на новые модели еще незнакомых брендов. Потребительское поведение меняется в соответствии с ситуацией, но это длительный процесс»,— говорит господин Федорченко.

Аналитики предполагают, что первый квартал для отрасли закончится падением. «В прошлом году за аналогичный период было реализовано 277 тыс. автомобилей, а в текущем цифра, скорее всего, окажется примерно на 40–45% ниже. То есть продажи, скорее всего, составят 150–160 тыс. автомобилей»,— полагает Марина Дембицкая.

Руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев, напротив, считает, что в целом по полугодию динамика может быть положительной, в пределах 13–15%.

Большинство экспертов уверены, что даже при условии стабилизации цен, спрос продолжит сокращаться. «Резкого улучшения ситуации на рынке новых автомобилей по итогам 2023 года вряд ли стоит ожидать. Даже если объем ввоза автомобилей в страну по параллельному импорту наладится, даже если на рынке появятся новые бренды, запустятся новые производства, покупательная способность быстро не восстановится. Количество покупателей, способных приобрести автомобиль по новым, более высоким, ценам будет уменьшаться»,— считает глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Лолита Белова