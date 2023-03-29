Песков: в России будут развивать ИИ, но потребуется его регулирование

Власти России продолжат работу по развитию искусственного интеллекта (ИИ), но потребуется и его регулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал открытое письмо более чем 1 тыс. экспертов, которые призвали остановить обучение систем ИИ, назвав их серьезным риском для человечества.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о важности работы с ИИ, чтобы не допускать отставания России от общемирового уровня тех стран, которые «находятся впереди этой гонки». «Эта работа будет продолжаться... Что касается точки зрения тех, кто считает, что серьезные опасности кроются в развитии искусственного интеллекта, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Некоммерческая организация Future of Life опубликовала открытое письмо под названием «Приостановите эксперименты с искусственным интеллектом». Речь идет о системах более мощных, чем GPT-4, так как их интеллект «конкурирует с человеческим» и может представлять серьезную опасность для общества. Это якобы доказано обширными исследованиями и признано ведущими лабораториями по изучению ИИ.

В письме содержится призыв приостановить как минимум на шесть месяцев обучение всех подобных систем, причем на общемировом уровне и всеми ключевыми участниками процесса. Если же не получается оперативно «взять паузу» в исследованиях, то отдельные правительства должны «вмешаться и ввести мораторий», считают эксперты. По их мнению, все разработки в сфере ИИ «должны быть переориентированы на то, чтобы сделать современные системы более точными, безопасными, прозрачными, надежными, заслуживающими доверия и лояльными». В числе подписантов письма — глава SpaceX и Tesla Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, всего документ подписали более тысячи представителей отрасли.

Как показало исследование Goldman Sachs, последние достижения в развитии ИИ могут привести к автоматизации четверти всей работы, выполняемой в США и еврозоне. Это даст импульс производительности труда и может за десять лет поднять глобальный ВВП на 7%. При этом затронуты будут 300 млн рабочих мест.

Подробности — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%».

Лаура Кеффер