В Мосгоризбиркоме заявили о невозможности отменить муниципальный фильтр из-за закона РФ

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отреагировал на предложение КПРФ об отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий на выборы мэра Москвы. Он объяснил, что для отмены сбора подписей для кандидатов потребовалось бы менять нормы федерального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Муниципальный фильтр для парламентских партий на выборах — это норма федерального законодательства, и для того, чтобы отменить его, потребовалось бы изменение нормы ФЗ. Мы на уровне Москвы не можем эту норму пересматривать»,— сказал господин Реут (цитата по «РИА Новости»).

В соответствии с российским законодательством, для регистрации на выборы мэра Москвы всем кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в количестве 10% от их общего числа. В поддержку выдвижения кандидата на должность столичного мэра в 2023 году необходимо будет собрать минимум 110 подписей депутатов. Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября.

Накануне, 28 марта, Московский городской комитет КПРФ предложил освободить выдвиженцев от парламентских политических от сбора подписей в рамках муниципального фильтра. «Если партия власти уверена в своих силах и поддержке со стороны избирателей, то нет никаких причин не предоставить возможность свободного выдвижения кандидатам от политических сил, чьи фракции представлены в федеральном парламенте»,— говорилось в обращении горкома.

Милена Костерева