Светлана Ануфриева назначена министром молодежной политики Нижегородской области

Министром молодежной политики Нижегородской области назначена Светлана Ануфриева, сообщили в пресс-службе правительства региона агентству «Время Н». Ранее она руководила молодежным центром «Высота», к новым обязанностям госпожа Ануфриева приступила 27 марта.

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Как писал «Ъ-Приволжье», кадровый департамент был преобразован в министерство кадровой и молодежной политики в октябре 2022 года. Вновь образованное ведомство возглавил Сергей Бочаров. После ухода Андрея Бетина с должности заместителя губернатора структуру правительства региона решили изменить, а министерство молодежной и кадровой политики разделить. Министром кадровой политики стала Екатерина Лебедева.