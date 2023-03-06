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Екатерина Лебедева назначена министром кадровой политики Нижегородской области

Министром кадровой политики Нижегородской области назначена Екатерина Лебедева, информация опубликована на сайте правительства региона. Ранее госпожа Лебедева была первым заместителем министра.

Екатерина Лебедева в 2002 году окончила ННГУ по специальности «Юриспруденция», в 2003 году – Высшую школу экономики по специальности «Финансы и кредит». Работала в аппарате правительства региона и администрации города. С 2022 года была первым заместителем министра кадровой политики региона.

Как ранее сообщалось, кадровый департамент преобразовали в министерство кадровой и молодежной политики в октябре 2022 года. Вновь образованное ведомство возглавил Сергей Бочаров. После ухода Андрея Бетина с должности заместителя губернатора структуру правительства региона решили изменить, а министерство молодежной и кадровой политики разделить. Молодежную политику и минспорта курирует замгубернатора Олег Беркович, за министерство кадровой политики отвечает замгубернатора Юрий Ильин.

Елена Ковалева

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