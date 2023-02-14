Правительство Нижегородской области реорганизуют после ухода Андрея Бетина

Губернатор Глеб Никитин после увольнения своего заместителя Андрея Бетина (он возглавил мастерскую управления «Сенеж») решил расформировать курируемый им блок. Министерства и ведомства будут распределены среди блоков, курируемых другими заместителями губернатора.

Так, министерство кадровой политики Нижегородской области, управление делами правительства и департамент внешних связей перейдут к руководителю аппарата Юрию Ильину. Его после согласования с депутатами заксобрания планируется назначить заместителем губернатора, сообщил губернатор. Соответственно, министерство молодежной и кадровой политики будет разделено. Молодежную политику и министерство спорта в дальнейшем будет курировать Олег Беркович. Государственно-правовой департамент отойдет в блок Егора Полякова. Министерство экологии и природных ресурсов, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира перейдут в блок Сергея Морозова – под управление зампреда правительства Вячеслава Горева.

Управление по труду и занятости населения будет курировать Андрей Саносян. Также будут изменения в блоке Андрея Гнеушева. Курируемое им управление информационной политики и взаимодействия со СМИ планируется преобразовать в министерство. Предполагается, что новая структура областного правительства начнет действовать с 1 марта.

Иван Сергеев